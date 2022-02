Veterinárna univerzita v Košiciach príde o milióny eur na dotáciách, musí tak škrtať plánované investície do rozvoja

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach si finančne pohorší. Medziročne pre zníženie štátnej dotácie a zmene metodiky rozpisu dotácie v tomto roku príde o 2,2 milióna eur.

Zle nastavený systém

Oproti roku 2020 klesla dotácia celkovo o 3,9-milióna eur zo 16,4-milióna na 12,5-milióna v roku 2022. Celkový pokles dotácie od štátu pre všetkých 22 verejných vysokých škôl na Slovensku je 43-miliónov eur, až skoro jednu desatinu z toho musí zniesť UVLF. Informovala o tom hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

„Tento fakt veľmi jasne napovedá, že niečo v systéme je nastavené zle. Neberie sa do úvahy medzinárodná akreditácia UVLF, málo sa zohľadňuje finančná náročnosť nepretržitej prevádzky so živými ustajnenými zvieratami, ale aj s tými, ktoré tu absolvujú liečbu, hospitalizáciu a vyžadujú si 24-hodinovú starostlivosť. Hoci sme menšia univerzita, sme jedinečná, jediná a spoločensky nenahraditeľná škola s celoslovenským významom. Veľmi ťažko sa vyrovnávame s faktom, že zníženie našej dotácie je také výrazné. Prevádzka u nás je finančne náročná, no bez živých zvierat si veterinárne vzdelávanie len ťažko možno predstaviť. Bez toho to skrátka nejde. Snažíme sa znižovať náklady, ale všetko má svoje hranice únosnosti,“ uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová.

Štrukturálne fondy

Univerzita sa podľa rektorky snaží šetriť všade tam, kde to dokáže. V rokoch 2020 aj 2021 v maximálnej možnej miere okresala mzdové náklady, počet zamestnancov znížila o zhruba 10 percent. Neustále znižuje spotrebu energií.

Darí sa jej to vďaka úspešnému získavaniu štrukturálnych fondov na projekty znižovania energetickej náročnosti budov v univerzitnom areáli. Z vlastných zdrojov by realizáciu takýchto investičných projektov nezvládla. Napriek tomu zvýšenie cien energií bude mať na UVLF výrazný dopad.

„Rozdiel budeme musieť vykryť zo zdrojov, ktoré by sme inak použili na rozvoj, na investície do stavebných prác, rekonštrukcií priestorov, opráv prístrojov a nové vybavenie. Pre nižšiu dotáciu nebudeme môcť realizovať niektoré naplánované investície. Tým, že dostaneme nižšiu dotáciu, musíme deficit v bežnej prevádzke vykryť z vlastných zdrojov univerzity a z podnikateľskej činnosti. Zmenší sa aj balík peňazí, ktoré môžeme použiť na spoluúčasť v projektoch zo štrukturálnych fondov. Nebudeme ich môcť toľko podať a následne ani nezískame porovnateľný objem finančných prostriedkov ako doteraz. Rozvoj univerzity sa tým značne spomalí,“ dodáva kvestor univerzity Róbert Schréter.

Napriek problémom s financovaním univerzita zatiaľ nebude meniť obsah vzdelávania a rušiť študijné programy. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach robí všetko pre to, aby rozsah a úroveň vzdelávania ostali zachované. V akademickom roku 2021/2022 na UVLF študuje viac ako dvetisíc študentov.