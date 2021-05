Vzdelávací program Erasmus+ bude mať nové pravidlá, Únia vyčlení pre mladých viac ako 28 miliárd eur

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili konečnú podobu nových pravidiel fungovania programu Európskej únie (EÚ) na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+ v rokoch 2021 – 2027. Informovala o tom tlačová atašé EP na Slovensku Ivana Janíková.

Finančné prostriedky vyčlenené na program, ktorý pri posilňovaní európskej identity zohráva preukázateľne významnú úlohu, budú v období 2021 – 2027 takmer dvojnásobne vyššie, keď dosiahnu viac ako 28 miliárd eur z rôznych zdrojov, ako počas predchádzajúcich siedmich rokov, keď to bolo 14,7 miliardy eur. V záverečnej fáze rokovaní s Radou sa poslancom podarilo zabezpečiť navýšenie rozpočtu programu o ďalších 1,7 miliardy eur.

Mnohí poslanci v plenárnej rozprave, ktorá predchádzala schváleniu nových pravidiel fungovania programu, poukázali na vplyv aktuálnej pandémie na mladých ľudí. Vyzdvihli tiež dôležitosť programu Erasmus+, ktorí občania ohodnotili ako vôbec najúspešnejší program EÚ, pre budúce generácie.

Dodatočná finančná podpora

Nová generácia programu Erasmus+ bude ponúkať viac nástrojov a zdrojov na podporu začleňovania. Komisia a členské štáty musia predložiť akčné plány na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a mobilite pre ľudí, pre ktorých bolo dosiaľ náročné zúčastniť sa na tomto programe, ako sú napríklad osoby so zdravotným postihnutím, ľudia žijúci v chudobe alebo v odľahlých oblastiach, či osoby prisťahovaleckého pôvodu.

Osoby nedisponujúce dostatočnými prostriedkami na pokrytie počiatočných nákladov spojených s účasťou na programe, ktoré sa týkajú napríklad kúpy cestovného lístka na vlak či rezervácie ubytovania, môžu získať dodatočnú finančnú podporu vrátane zálohových platieb. Žiadosti nebude možné zamietnuť z dôvodu vyšších nákladov, pokiaľ vzniknú v spojitosti s opatreniami na zaručenie začlenenia.

V porovnaní s minulosťou by mala nová generácia programu Erasmus+ podporovať aj pobyty študentov v rámci programov vzdelávania pre dospelých v inej krajine EÚ v dĺžke až šesť mesiacov. Program by tak mal pomôcť ľuďom rôzneho veku a pôvodu získať novú prácu a životné zručnosti a lepšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré so sebou prinášajú tak zelená a digitálna transformácia, ako aj pandémia ochorenia COVID-19.

Jednoduchší a prístupnejší

Nový program Erasmus+ bude pre žiadateľov jednoduchší a prístupnejší, s používateľsky ústretovejšími IT systémami a nižšou mierou byrokracie. Menším organizáciám, ako sú mládežnícke združenia a športové kluby, ponúkne osobitný systém financovania, tzv. drobné partnerstvá.

Program bude dbať aj na prínos k plneniu cieľov EÚ týkajúcich sa výdavkov v oblasti klímy a na znižovanie vlastnej environmentálnej stopy, napríklad motivovaním účastníkov, aby používali ekologické dopravné prostriedky.

Do programu Erasmus+ bude začlenená aj iniciatíva DiscoverEU, vďaka ktorej môžu mladí ľudia požiadať o bezplatný preukaz na cestovanie po Európe, aby sa mohli vzdelávať, napríklad absolvovať intenzívny jazykový kurz alebo sa zúčastniť na workshope v múzeu – a objavovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy.

Iniciatíva Európske univerzity zas študentom umožní získať diplom kombináciou štúdia vo viacerých krajinách EÚ. Tretia iniciatíva, tzv. Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, pomôže vytvoriť miestne ekosystémy zručností, ktoré budú prepojené na medzinárodnej úrovni.

Zmeny a zlepšenia

„Erasmus+ patrí medzi programy EÚ s výrazne vyšším financovaním, pričom zahŕňa mnoho podstatných zmien a zlepšení. Vďaka tomu môže aj naďalej posilňovať pocit európskej spolupatričnosti a ponúkať Európanom lepšie šance na zamestnanie,“ uviedol spravodajca Milan Zver.

„Parlament bude pozorne sledovať jeho vykonávanie s cieľom zabezpečiť, aby sa program Erasmus+ stal inkluzívnejším a aby poskytoval príležitosti pre čo najväčší počet ľudí,“ dodal.

„Erasmus+ je príkladom úspešného európskeho projektu a vďaka nášmu úsiliu sa bude môcť jeho úspech rozvíjať ďalej. Erasmus+ spája ľudí pochádzajúcich z rôznych prostredí a pomáha tak formovať pravé európske spoločenstvo. Mladí ľudia a všetci tí, ktorí sa chcú učiť, študovať a spoznávať nových ľudí, bojujú v dôsledku pandémie s obrovskými prekážkami. Situácia osôb z marginalizovaného prostredia je však ešte ťažšia. Preto je teraz mimoriadne dôležité, aby im Európa podala pomocnú ruku a poskytla nástroje, ktoré im umožnia rozvíjať sa a vzájomne sa spoznávať. Na nikoho sa nesmie zabudnúť. To je presne to, o čo sa snažíme s novou generáciou programu Erasmus+,“ doplnila predsedníčka Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie Sabine Verheyen.

V nariadení sa stanovuje, že nový Erasmus+ nadobúda účinnosť spätne od 1. januára 2021, aby sa tak zabezpečil hladký prechod z predchádzajúceho programového obdobia. Komisia a viacero členských štátov už medzičasom spustili postupy podávania žiadostí a výzvy na predkladanie návrhov.