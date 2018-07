BRATISLAVA 19. júla (WebNoviny.sk) – Výsledky štvrtkových odvetných stretnutí 1. predkola futbalovej Európskej ligy 2018/2019:

Európska liga – 1. predkolo – odvety

štvrtok:

ŠK Slovan Bratislava (SR) – FC Milsami Orhei (Mold.) 5:0 (3:0) – prvý zápas 4:2, do 2. predkola postúpil Slovan

Dinamo Tbilisi (Gruz.) – FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (1:0) – prvý zápas: 1:1, do 2. predkola postúpila Dunajská Streda

AS Trenčín (SR) – FK Budučnost Podgorica (Č. Hora) 1:1 (0:0) – prvý zápas 2:0, do 2. predkola postúpil Trenčín

Kajrat Almaty (Kaz.) – UE Engordany (And.) 7:1 – prvý zápas 3:0, do 2. predkola postúpil Kajrat

Tobol Kostanaj (Kaz.) – FC Samtredia (Gruz.) 2:0 – prvý zápas 1:0, do 2. predkola postúpil Tobol

Irtyš Pavlodar (Kaz.) – FK Trakai (Lit.) 0:1 – prvý zápas 0:0, do 2. predkola postúpil Trakai

Gandzasar Kapan (Arm.) – Lech Poznaň (Poľ.) 2:1 – prvý zápas 0:2, do 2. predkola postúpil Lech – Matúš Putnocký (Lech) odchytal celý zápas

KF Laci (Alb.) – Anorthosis Famagusta (Cyp.) 1:0 – prvý zápas 1:2, do 2. predkola postúpilo Laci – Michal Ďuriš (Famagusta) odohral celý zápas

Dinamo Minsk (Biel.) – Derry City (Ír.) 1:2 – prvý zápas 2:0, do 2. predkola postúpil Minsk

Viitorul Konstanca (Rum.) – Racing Union Luxembourg (Lux.) 0:0 – prvý zápas 2:0, do 2. predkola postúpila Konstanca

FC Gzira United (Malta) – Radnički Niš (Srb.) 0:1 – prvý zápas 0:4, do 2. predkola postúpil Niš

Molde FK (Nór.) – FC Glenavon (Sev. Ír.) 5:1 – prvý zápas 1:2, do 2. predkola postúpilo Molde

Slavia Sofia (Bul.) – Ilves Tampere (Fín.) 2:1 – prvý zápas 1:0, do 2. predkola postúpila Slavia Sofia

Nomme Kalju (Est.) – Stjarnan (Isl.) 1:0 – prvý zápas 0:3, do 2. predkola postúpil Stjarnan

FC Riga (Lot.) – CSKA Sofia (Bul.) 1:0 po predĺžení, 3:5 na strely zo značky pokutového kopu – prvý zápas 0:1, do 2. predkola postúpila CSKA Sofia – Boris Sekulič (CSKA) hral do 90.+ min

BK Häcken (Švéd.) – FK Liepaja (Lot.) 1:2 – prvý zápas 3:0, do 2. predkola postúpil Häcken

Sarpsborg 08 (Nór.) – ÍBV Vestmannaeyjar (Isl.) 2:0 – prvý zápas 4:0, do 2. predkola postúpil Sarpsborg

FK Kešla (Azer.) – FC Balzan (Malta) 2:1 – prvý zápas 1:4, do 2. predkola postúpil Balzan

Maccabi Tel Aviv (Izr.) – Ferencváros Budapešť (Maď.) 1:0 – prvý zápas 1:1, do 2. predkola postúpil Maccabi Tel Aviv

FC Priština (Kos.) – CS Fola Esch (Lux.) 0:0 po predĺžení, 4:5 na strely zo značky pokutového kopu – prvý zápas 0:0, do 2. predkola postúpila Fola – Peter Chrappan (Fola) odohral celý zápas a premenil svoj pokus v rozstrele z 11 m

Šachťor Soligorsk (Biel.) – Connah’s Quay (Wal.) 2:0 – prvý zápas 3:1, do 2. predkola postúpil Soligorsk – Július Szöke (Soligorsk) odohral celý zápas

Vardar Skopje (Maced.) – Pjunik Jerevan (Arm.) 0:2 – prvý zápas 0:1, do 2. predkola postúpil Pjunik

AIK Štokholm (Švéd.) – Shamrock Rovers (Ír.) 1:1 po predĺžení (0:1 po 90 min) – prvý zápas 1:0, do 2. predkola postúpil Štokholm

Zaria Balti (Mold.) – Górnik Zabrze (Poľ.) 1:1 – prvý zápas 0:1, do 2. predkola postúpil Górnik

Apollon Limassol (Cyp.) – FC Stumbras (Lit.) 2:0 – prvý zápas 0:1, do 2. predkola postúpil Apollon

FK Žalgiris Vilnius (Lit.) – KÍ Klaksvík (Faer. ostr.) 1:1 – prvý zápas 2:1, do 2. predkola postúpil Žalgiris – Tomáš Malec (Žalgiris) sedel na lavičke náhradníkov

FC Nordsjaelland (Dán.) – FC Cliftonville (Sev. Ír.) 2:1 – prvý zápas 1:0, do 2. predkola postúpil Nordsjaelland

FC Progres Niederkorn (Lux.) – FK Gabala (Azer.) 0:1 – prvý zápas 2:0, do 2. predkola postúpil Niederkorn

Beitar Jeruzalem (Izr.) – Čichura Sačchere (Gruz.) 1:2 – prvý zápas 0:0, do 2. predkola postúpila Čichura – Jakub Sylvestr odohral celý zápas a v 45.+ min dostal ŽK, Erik Sabo (obaja Beitar) odohral celý duel

FC Kodaň (Dán.) – KuPS Kuopio (Fín.) 1:1 – prvý zápas 1:0, do 2. predkola postúpil FC Kodaň – Denis Vavro odohral celý duel, v 81. min skóroval z pokutového kopu a v rovnakej minúte dostal ŽK, Ján Greguš (obaja Kodaň) odohral celé stretnutie

KS Luftetari (Alb.) – FK Ventspils (Lot.) 3:3 – prvý zápas 0:5, do 2. predkola postúpil Ventspils

FK Sarajevo (Bos. a Herc.) – FC Banants Jerevan (Arm.) 3:0 – prvý zápas 2:1, do 2. predkola postúpil FK Sarajevo

NK Maribor (Slovin.) – Partizani Tirana (Alb.) 2:0 – prvý zápas 1:0, do 2. predkola postúpil Maribor

Partizan Belehrad (Srb.) – Rudar Pljevlja (Č. Hora) 3:0 – prvý zápas 3:0, do 2. predkola postúpil Partizan

OFK Titograd Podgorica (Č. Hora) – B36 Tórshavn (Faer. ostr.) 1:2 – prvý zápas 0:0, do 2. predkola postúpil Tórshavn

FC Dundalk (Ír.) – Levadia Tallinn (Est.) 2:1 – prvý zápas 1:0, do 2. predkola postúpil Dundalk

SP Tre Fiori (San Mar.) – Rudar Velenje (Slovin.) 0:3 – prvý zápas 0:7, do 2. predkola postúpil Rudar

NSÍ Runavík (Faer. ostr.) – Hibernian (Škót.) 4:6 – prvý zápas 1:6, do 2. predkola postúpil Hibernian

NK Osijek (Chor.) – Petrocub Hincesti (Mold.) 2:1 – prvý zápas 1:1, do 2. predkola postúpil Osijek

FC Coleraine (Sev. Ír.) – Spartak Subotica (Srb.) 0:2 – prvý zápas 1:1, do 2. predkola postúpila Subotica

FC Újpest (Maď.) – Neftči Baku (Azer.) 4:0 – prvý zápas 1:3, do 2. predkola postúpil FC Újpest

NK Domžale (Slovin.) – Široki Brijeg (Bos. a Herc.) 1:1 – prvý zápas 2:2, do 2. predkola postúpilo Domžale

Hafnarfjördur (Isl.) – FC Lahti (Fín.) 0:0 – prvý zápas 3:0, do 2. predkola postúpil Hafnarfjördur