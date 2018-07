Vyššie odstupné pre starostov a primátorov bude záťažou pre rozpočty malých obcí, tvrdia občania

BRATISLAVA 3. júla (WebNoviny.sk) – Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) nesúhlasí s návrhom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na zvyšovanie odstupného pre starostov a primátorov a považuje súčasné odmeňovanie za vyhovujúce.

Funkčné obdobie starostov a primátorov je obmedzené na dobu určitú a už súčasné odstupné ich zvýhodňuje oproti iným zamestnancom, ale napríklad aj voči hlavným kontrolórom, ktorí odstupné nemajú. Vo vyhlásení to uviedla tajomníčka ZOMOSu Milena Verešová.

Predstavili aj riešenie

Vysvetlila, že viac ako 80 percent obcí Slovenska má menej ako 2 000 obyvateľov a viac ako 400 obcí nemá ani 200 obyvateľov. „Zvýšenie odstupného bude záťaž najmä pre rozpočty malých obcí a starostom neprinesie dostatočnú kompenzáciu zo straty zamestnania,“ zdôraznila Verešová.

Dodala, že riešením by bolo spájanie obcí do väčších správnych celkov. Za správnejšie ZOMOS považuje komplexnejšie riešenie územnej samosprávy a nielen zlepšenie postavenia starostov a primátorov bez prihliadnutia na celkové hospodárenie miest a obcí Slovenska.

Novozvolení starostovia a primátori by už mali mať vyššie platy a odstupné v prípade odchodu z funkcie. Poslanci v júni posunuli do 2. čítania novelu zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorá by mala vstúpiť do platnosti od 1. novembra.

Pravidlá pre odstupné starostov

Plat starostov je súčinom priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá je 954 eur, a príslušného násobku v závislosti od počtu obyvateľov obce. Novela zákona zvyšuje práve tento koeficient. Starostovia a primátori budú tiež dostávať po skončení funkcie odstupné, ktorého výška bude závisieť od dĺžky výkonu ich funkcie.

Podmienkou bude, aby vo funkcii boli viac ako šesť mesiacov. Po zániku mandátu z dôvodu skončenia funkčného obdobia dostane starosta odstupné z rozpočtu obce v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, a až päťnásobku, ak bol vo funkcii tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia.