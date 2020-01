Aké očkovania sú povinné v roku 2020

Úrad verejného zdravotníctva pripravil očkovací kalendár pre tento rok. Poskytuje praktický prehľad o všetkých druhoch povinného očkovania i o odporúčaných očkovaniach pre deti a dospelých.

V tlačenej podobe ho úrad od začiatku roka distribuuje do pôrodníc, pediatrom a na všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva. V elektronickej podobe je na stiahnutie k dispozícii na internetovej stránke úradu.

Do jedného roka tri očkovania

Od narodenia do jedného roka života čakajú deti tri očkovania.

Po dosiahnutí 2 mesiacov prichádza prvé očkovanie: prvá dávka proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym nákazám. V druhej injekcii je vakcína proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Po dovŕšení 4 mesiacov života je na rade druhá dávka tých istých vakcín. Tretia dávka sa podáva v 10 mesiacoch.

MMR vakcína až po roku

Štrnásť mesiacov uplynie od narodenia, kým dieťa dostane MMR vakcínu – teda očkovaciu látku proti mumpsu, ružienke a osýpkam.

Práve pri tomto očkovaní nastala zmena. Kým druhú dávku vakcíny dostanú deti narodené od roku 2016 v piatom roku, pre deti narodené od d 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015 sa očkovanie druhou dávkou ružienke vykoná v 11. roku života.

Ide o zmenu platnú od tohto roka, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby do školy nastúpili deti už plne zaočkované.

V piatom roku sa tiež vykoná prvé preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne. Druhé príde na rad v dvanástom roku.

Očkovaniu neujdú ani dospelí

Adolescenti a mladí dospelí majú od ihiel pokoj, no po 30. roku života by mali pamätať na pravidelné preočkovanie proti záškrtu a tetanu. Očkovať by sa mali ďalej každých 15 rokov.

Pri najbližšej návšteve svojho obvodného lekára sa preto pre istotu opýtajte, kedy ste boli naposledy očkovaní. Vakcínu preplácajú zdravotné poisťovne v plnej výške.