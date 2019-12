Proti čomu sa vlastne očkuje?

Prvé očkovanie si užijeme hneď dva mesiace po narodení. Veľa sa hovorí o tom, či je povinné očkovanie dobré a či nehrozia vedľajšie účinky.

No už menej sa rozpráva o chorobách, pred ktorými nás očkovanie chráni. Tým, že ich vakcinácia obyvateľstva drží na uzde a niektoré sa neobjavili už desiatky rokov, sa totiž na ne zabudlo. Aj na to, že môžu spôsobiť veľmi rýchlu a veľmi nepríjemnú smrť.

Pripravili sme preto prehľad ochorení, ktoré by ste v žiadnom prípade nechceli dostať.

Povinné očkovania

Úplne prvé očkovanie sa podáva po dosiahnutí dvoch mesiacov života. Ide o hexavalentnú vakcínu, čiže proti šiestim typom chorôb. Okrem tohto 6v1 sa podáva aj ďalšia vakcína, a to proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Obe vakcíny sa podávajú na trikrát. Prvú dávku teda dieťa dostane v 3. mesiaci života, nasledujú zvyšné dávky v 5. a 11. mesiaci. Proti akým chorobám tento kokteil chráni?

Záškrt

Známy aj ako diftéria, je akútne infekčné ochorenie spôsobené baktériou. Nákaza sa prenáša vdychovaním kontaminovaného vzduchu. Inkubačný čas je 2 až 5 dní.

Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Infekčný proces sa prevažne lokalizuje v hrdle, na mandliach, niekedy v nose, občas na koži či spojivkách.

Ide o zápalový proces na slizniciach sprevádzaný tvorbou „pablán“, zdurením lymfatických uzlín, vysokou teplotou.

Ochorenie má ťažký priebeh, poškodzujú sa nervy, čo spôsobuje ochrnutie hlasiviek a prehĺtacích svalov. Ochorenie máva často komplikovaný priebeh, a to najmä zápalom srdcového svalu, obrnou mäkkého podnebia, iných svalov a poškodením obličiek.

Ako uvádza Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, epidémie záškrtu sme úspešne eliminovali, posledný prípad evidovali lekári v roku 1980. Nedávno sa však objavil na Ukrajine.

Tetanus

Koluje povera, že tetanus sa prenáša pri porezaní na hrdzavých predmetoch. Nie je to však pravda. Spóry baktérie Clostridium tetani odpočívajú v pôde. Spóry sú charakteristické tým, že dokážu takto čakať na vhodnú príležitosť aj dlhé roky.

Do ľudského organizmu sa dostávajú z pôdy pri poranení. Mikróby sa vo vhodnom prostredí prebudia k životu a začnú sa množiť. Jed, ktorý vylučujú, vzápätí spôsobí vážne príznaky – tŕpnutie šije, neskôr sa pridávajú kŕče žuvacieho svalstva a celého tela.

Ide teda o veľmi bolestivé a vážne ochorenie. Polovica všetkých prípadov končí smrťou. Po prvotnom očkovaní sa opakuje v šiestom a trinástom roku dieťaťa. Následne by sa malo obnovovať každých 10 až 15 rokov.

Čierny kašeľ

Vlastným menom pertussis, ľudovo známy aj ako divý kašeľ. Hrozivý názov nedostal nadarmo. Hoci obvykle kašeľ sprevádza vírusové ochorenia, tento spôsobuje baktéria. Veľmi neústupčivá baktéria.

Čierny kašeľ trvá pokojne aj šesť týždňov a deti sa z neho veľmi dlho spamätávajú. Ročne sa u nás objaví niekoľko prípadov. Našťastie už nekončievajú smrťou.

Prečo ich je však v porovnaní s ostatnými ochoreniami viac? Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť uvádza, že je viac prípadov, kedy sa pre iné ochorenie nemôžu deti očkovať proti čiernemu kašľu. Takisto sa neodporúča pokračovať v preočkovaní, ak po prvej vakcinácii nastali komplikácie.

Detská obrna

Alebo aj poliomyelitída. Kedysi išlo o jedného z najväčších strašiakov detí. V súčasnosti už niektoré krajiny hlásia, že ju de facto vykorenili. No v iných sa opäť objavuje.

No rozdiel od doteraz spomenutých nejde o bakteriálne, ale vírusové ochorenie. Možnosti liečby sú preto obmedzené. Obrna sa prejavuje ochabnutím niektorých svalov, najmä na nohách. Bohužiaľ, aj po vyliečení u niektorých ľudí ostane paralýza až do konca života.

Dobrou správou je, že väčšina ochorení na obrnu prejde bez povšimnutia, pretože sa žiadne príznaky neobjavia. Kým si telo s chorobu poradí, sa však vírus nachádza v stolici chorého človeka.

Vírusová hepatitída typu B

Ďalší zástupca rodiny vírusov na našom zozname. Hepatitídu poznáme po menom žltačka. Ide o zápalové ochorenie, ktoré devastuje pečeň. Veľmi často prechádza do cirhózy alebo rakoviny pečene.

Žltačka typu B sa v súčasnosti rada šíri pri nedodržaní sterilných podmienok pri tetovaní či piercingu, pri injekčnom užívaní drog, ako aj pri nechránenom pohlavnom styku.

Rovnako sa môže šíriť aj hepatitída typu C, proti ktorej však očkovanie neexistuje. Buďme radi teda aspoň za „béčko“.

Hemofilové invazívne nákazy

Haemophilus influenzae síce svojím názvom odkazuje na chrípku, ide však o baktériu. A to dokáže spôsobiť aj ťažké infekcie, ako napríklad zápal hlasiviek, hrtanovej príchlopky, zápaly mozgových blán, sepsy, zápal kĺbov a iné.

Nielenže pri ťažkej infekcii hrozí smrť, aj pri vyliečení sú stále možné následky ako poškodenie sluchu alebo mozgu.

Očkovanie výrazne znížilo počet prípadov ťažkých infekcií, konštatuje SEVS. Ľahké prípady sú stále bežné.

Pneumokokové invazívne ochorenia

Do jedného ramena teda ide vakcína so šiestimi druhmi, do druhého už exkluzívne len jedna: proti pneumokokovým infekciám.

Rodinka Streptococcus pneumoniae môže spôsobiť čokoľvek od infekcie horných dýchacích ciest po zápal pľúc. V ponuke sú aj zápal mozgových blán, sepsa, zápal stredného ucha, zápal srdcového svalu, osteomyelitída či hnisavé vredy, vymenúva SEVS.

Problém s pneumokokovým zápalom pľúc je, že sa ťažko lieči. Ako každú chorobu, je lepšie ho vôbec nedostať.

MMR

MMR vakcína je pre odporcov očkovania ako červené súkno pre býka. Práve pri tejto vakcíne sa najčastejšie skloňuje odmietanie rodičov a potvrdzujú to aj údaje, ktoré zozbierala poisťovňa Dôvera.

Na príčine sú mýty o tom, že táto vakcína spôsobuje u detí autizmus. Ide o nezmysel, ktorý nepotvrdili žiadne štúdie. No stále mu množstvo ľudí verí, pričom sa ani nezamyslí, čo za choroby sa skrývajú pod touto skratkou. Mumps – Measles – Rubella, čiže mumps, osýpky a ružienka.

Nie sú to pekné veci.

Mumps

Parotitída je vírusové ochorenie prejavujúce sa vysokými horúčkami a typickým zdurením príušných a ďalších slinných žliaz.

Zápal sa môže vyskytnúť aj na ďalších žľazách, a to najmä na vaječníkoch a semenníkoch. V tom spočíva nebezpečenstvo pre chlapcov – trvalým následkom mumpsu sa totiž môžu stať neplodnými.

Osýpky

V posledných rokoch sa o osýpkach hovorí často. Nanešťastie preto, že sa vrátili na scénu. Aj na Slovensku.

Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva a neúplne očkovanými.

Ochorenie prebieha v dvoch štádiách. Prvé štádium trvá 3 – 4 dni, objavuje sa výstup teploty, nádcha, kašeľ a zápal spojiviek. Exantémové štádium začína druhým výstupom teploty, objavením vyrážky (exantému) za ušami a v zátylku, ktorý sa šíri na tvár, trup a končatiny.

Pri ťažšom priebehu vyrážky sprevádza horúčka, blúznenie, objaviť sa môže i krvácanie slizníc, zápal pľúc. Mimoriadne závažnou komplikáciou je osýpková encefalitída.

Komplikácie najviac ohrozujú deti do 5 rokov a dospelých starších ako 30 rokov. Ochorenie môže skončiť aj smrťou. Ide o vírusovú infekciu a pozornejší z vás už vedia, čo to znamená: lieky neexistujú, len podporná liečba príznakov. Organizmus sa s ochorením musí vysporiadať sám.

Rubeola

Ružienka je pomenovaná nežne, avšak na samotnom ochorení nie je nežné vôbec nič.

Pritom nejde o nejakú závažnú infekciu. Medzi príznaky patria zvýšená teplota, kašeľ, malátnosť a najmä drobné nesvrbiace vyrážky, ktoré sa rozšíria po celom tele a po pár dňoch bez stopy zmiznú.

Bez preháňania smrtiacou je však rubeola pre nenarodené deti. Ak sa ružienkou nakazí tehotná žena, najmä v prvom trimestri, výsledkom je často potrat, predčasný pôrod či pôrod mŕtveho dieťaťa. Aj tie, čo prežijú, mávajú závažné poškodenia srdca, mozgu, zraku či sluchu.