Ako bude vyzerať vianočná večera v nemocniciach. Sucháre a čierny čaj nahradia tradičné aj regionálne špeciality

Zdravotný stav niekedy nedovoľuje, aby pacienti strávili tie najkrajšie sviatky roka doma a v kruhu rodiny. V nemocniciach po celom Slovensku sa však napriek tomu snažia, aby sa cítili čo najlepšie. Aj preto býva štedrá večera naozaj tradičná.

Personál Nemocnice Košice-Šaca sa snaží navodiť vianočnú atmosféru napríklad výzdobou, ale aj chutnou, štedrou a zdravou večerou. Samozrejme, pri príprave jedál berú ohľad na to, či majú pacienti nejaké stravovacie obmedzenia, napríklad diétu.

„Tým, ktorí diétu nemajú, servírujeme kapustnicu, zemiakový šalát, vyprážané filé a takzvané bobaľky s makom. V prípade diéty dostanú rybu na prírodno a bobaľky s tvarohom,“ priblížil manažér Odboru liečebnej výživy a stravovania Štefan Šoltész.

Počas vianočných sviatkov bude Nemocnica AGEL Košice-Šaca fungovať v obmedzenom režime, obsadených bude menej ako 50 percent lôžkového fondu.

Pacientom, ktorí zostanú hospitalizovaní a pre pretrvávajúci zákaz návštev nebudú môcť byť so svojimi rodinami, môžu ich blízki doniesť malé darčeky. Spostredkované doručenie zabezpečí personál nemocnice.

Na východe

„Napriek súčasnej kritickej situácii sa aj nemocnice siete Svet zdravia snažia spríjemniť hospitalizáciu počas vianočných sviatkov,“ uviedol hovorca siete Tomáš Kráľ.

Diétne vianočné menu v Nemocnici Košice-Šaca Foto: AGEL

V Michalovskej nemocnici preto rovnako zvolili tradičné menu. Vianočná kapustnica, klasický biely koláč, vyprážané filé a zemiakový šalát určite potešia pacientov, ktorí nemôžu byť na sviatky so svojimi blízkymi.

Pre tých, ktorí musia dodržiavať diétny režim, bude pripravená hubová polievka so strúhankou, takisto biely koláč, avšak filé na masle a rasci so zemiakovou kašou a kompótom. Obe skupiny pacientov dostanú k večeri aj banán.

Balíčky pre najmenších

„Zdravotníci, ktorí budú mať počas Štedrého večera službu, sa vždy snažia pre pacientov i seba preniesť aspoň trochu vianočnej atmosféry do nemocníc. Je to údel povolaní, ktoré nepoznajú sviatok či noc. O to viac to platí v tomto pandemickom období,“ dodal Kráľ.

Drobné darčeky Nemocnica Michalovce pripravila aj pre malých pacientov detského a novorodeneckého oddelenia.

Tento balíček je pripravený pre deti na oddelení pediatrie v Nemocnici Michalovce. Foto: Svet zdravia

Štedrovečerná večera v Nemocnici Humenné sa takisto delí na klasickú a diétnu verziu. Na táckach hospitalizovaných pacientov nebude chýbať kapustnica s hríbmi, vyprážané rybie filé či zemiakový šalát.

Pacienti so šetriacou diétou dostanú zemiakovú polievku a dusené rybie filé a zemiaky. Obe skupiny budú mať aj opekance, pacienti bez diéty s makom a tí druhí s tvarohom. Nemocnica si pre všetkých pripravila aj vianočné balíčky s banánom, pomarančom a jablkom.

Opekance, pupáky, bobáľky

V Nemocnici vo Vranove nad Topľou sa bude pre zamestnancov a bežných pacientov servírovať oblátka s medom, kapustnica, biely koláč, vyprážané rybie filé, zemiakový šalát a pomaranč.

Pre tých pacientov, ktorí musia dodržiavať diétu, bude pripravená takisto oblátka s medom, avšak kapustnicu vymenia za zeleninovú polievku s cestovinou a rybie filé pripravené na masle. Ako príloha bude zemiaková kaša a ananásový kompót.

Ilustračné foto Foto: SITA/Branislav Bibel.

Z ovocia si budú môcť vybrať pomaranč alebo jablko. „Peknou tradíciou v tejto nemocnici je pečenie a príprava opekancov, cieľom je aspoň takto spríjemniť pobyt pacientov v nemocnici v sviatočnom čase,“ dodal Kráľ.

Ako v Bratislave?

Štedrá večera v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) podľa hovorkyne Soni Valášikovej takisto tradične pozostáva zo zemiakového šalátu a vyprážaného rybieho filé.

„Pacienti s tráviacimi ťažkosťami budú mať zemiakovú kašu a pečené rybie filé s kompótom,“ uviedla Valášiková a dodala, že všetci pacienti dostanú balíček s oplátkou, medom, čerstvým ovocím a vianočným pečivom.

„Našim pacientom sa snažíme spríjemniť sviatočné chvíle v nemocnici a priblížiť im atmosféru Vianoc napríklad výzdobou, každá klinika a oddelenie má svoj vianočný stromček,“ uviedla Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB).

Pokiaľ pacient nemusí dodržiavať špeciálny diétny režim, na Štedrý večer si bude môcť pochutnať na vianočnom menu, ktoré pozostáva z ryby a zemiakového šalátu.