Ako lockdown vplýva na zdravie ľudí. Viac holdujú alkoholu, ukázala štúdia

Problémy s alkoholom sa počas lockdownu u dospelých výrazne zhoršujú. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnili v American Journal of Drug and Alcohol Abuse.

Ako prvá sa zamerala na vzťah medzi problémovým pitím a stresom súvisiacim s pandémiou COVID-19.

Odborníci zistili, že počas každého týždňa lockdownu sa o 19% zvýšil počet mužov, ktorí počas dvoch hodín vypijú viac ako päť pohárikov a žien, ktoré vypijú štyri drinky.

Nárazová konzumácia alkoholu

Celkový zvýšený príjem alkoholu u „nárazových pijanov“ je viac ako dvojnásobný v porovnaní s ľuďmi, ktorí nepijú nadmerne (60% verzus 28%).

Výskum takisto zdôraznil, že nárazoví pijani vypijú v rámci jednej príležitosti štyri nápoje, bežný človek dva.

Účastníci, ktorí počas pandémie pijú na „škodlivých úrovniach“, vypijú počas jednej príležitosti až sedem pohárikov.

Spolužitie v domácnosti redukuje zvýšený príjem alkoholu u ľudí všeobecne len o 26%.

Hrozia dlhodobé zdravotné následky

Výskumníci žiadajú nové intervenčné a preventívne stratégie pre izolovaných ľudí so zvýšením rizikom väčšej konzumácie alkoholu. Varujú, že sú vystavení dlhodobým zdravotným následkom.