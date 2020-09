Ako veľmi ovplyvňuje šírenie COVID-19 hygiena? Väčšina ľudí sa nakazila rovnakým spôsobom

Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa mnohých ľudí zmocnila panika. Odborníci neustále zdôrazňovali, že vírus sa môže šíriť nielen vzduchom, ale aj kontaktom s povrchmi a predmetmi okolo nás.

Ľudia v dôsledku toho vykúpili zásoby dezinfekčných prostriedkov v obchodoch a trvalo niekoľko dní až týždňov, kým reťazce zásoby doplnili.

Najinfekčnejší je vzduch

Podľa doktorky Leann Postonovej z americkej Wright State University sa väčšina ľudí nakazila vzdušným prenosom koronavírusu, pretože nákazy z povrchov doteraz neboli zdokumentované, uviedla pre portál Medicaldaily.com.

Vytvárať v domácnosti extrémne čisté prostredie a dezinfikovať každú vec podľa nej nie je potrebné.

Ľudia by si mali najmä často umývať ruky a objekty, ako kľučky, kuchynskú linku či predmety, ktorých sa členovia domácnosti najviac dotýkajú, stačí pravidelne čistiť pomocou klasických dezinfekčných prostriedkov, radia odborníci.

Kontaminácia povrchov je málo pravdepodobná

Počas prvých mesiacoch pandémie vedci upozorňovali, že infekčný vírus môže na povrchoch prežiť aj niekoľko dní. V experimentálnych štúdiách zistili, že napríklad na kartóne sa koronavírus udrží asi 24 hodín, ale na plaste a nehrdzavejúcej oceli až tri dni.

Ľudia sa v dôsledku toho obávali, že by sa koronavírusom mohli nakaziť napríklad pri platení hotovosťou alebo po kontakte so zásielkami z pošty.

Podľa štúdií, ktoré sledovali spôsoby prenosu koronavírusu v reálnom živote, však predstavuje najväčšie riziko nákazy vdýchnutie vírusových častíc. Oveľa pravdepodobnejšie je, že sa človek nakazí od infikovaného, ktorý kašle, kýcha, alebo vírus šíri prostredníctvom rozprávania – teda vzduchom.

Aby sa ale vírus šíril prostredníctvom kontaminovaných predmetov, infikovaný človek by na ne musel kýchať alebo kašľať. Následne by sa ich musel dotknúť ďalší človek, ktorý by si vírus rukami zaniesol do úst alebo očí.