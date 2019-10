Andrejovi Šteňovi pripadá odvolanie z funkcie neštandardné

Odvolanie z pozície prednostu Neurochirurgickej kliniky LF UK UNB pripadá Andrejovi Šteňovi neštandardné. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii.

Ako uviedol, odvolanie z funkcie prednostu dostal bez udania dôvodu. „Zrejme som svojou aktivitou niekomu stúpil na otlak,“ konštatoval bývalý prednosta.

Šteňo nevylučuje, že jeho „ozývanie sa“ malo veľký vplyv na toto odvolanie. „Spravil by som to znova. Znova by som sa ozval,“ uviedol Andrej Šteňo.

Ministerstvo: Na prvom mieste má byť pacient

Ako povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, musíme sa pozerať na systém tak, že je pacient na prvom mieste.

„A nie je to naučená fráza, má to byť skutočný fakt, o ktorý sa máme všetci opierať,“ konštatovala hovorkyňa rezortu.

Ako uviedla, manažmenty nemocníc tak v Národnom ústave detských chorôb, ako aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava sú plne zodpovední a platení za to, aby zdravotnícke zariadenia fungovali v prospech pacienta a pacienti dostávali adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Podľa riaditeľky je jeho spôsob komunikácie neprijateľný

Riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Renáta Vandriaková sa vzhľadom k posledným udalostiam v utorok rozhodla z pozície prednostu Neurochirurgickej kliniky LF UK UNB odvolať Andreja Šteňa.

Úlohou Univerzitnej nemocnice Bratislava je podľa Vandriakovej pacientov predovšetkým liečiť a nie riešiť neustále neoprávnené sťažnosti a spory Neurochirurgickej kliniky s ostatnými pracoviskami, ktoré boli umelo vytvárané vedením Neurochirurgickej kliniky.

Napriek tomu, že riaditeľka UNB rešpektuje právo každého občana na slobodný názor prejavu, spôsob akým zvolilo vedenie Neurochirurgickej kliniky v posledných mesiacoch komunikáciu, teda zasielanie otvorených listov, medializáciu či tlačové konferencie, je podľa riaditeľky neprijateľný, a preto všetky podniknuté kroky zo strany vedenia UNB budú viesť k upokojeniu verejnosti, ktorá bola poslednými udalosťami zneistená.