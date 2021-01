Astmatici majú byť pri očkovaní uprednostnení, ich asociácia nevidí dôvod na očkovanie poslancov

Astmatici musia byť zaradení do druhej vlny očkovania proti koronavírusu. Apeluje na to Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov (SAAAP) s tým, že ochorenie COVID-19 je pre nich mimoriadne nebezpečné.

Aby sa pomohlo súčasnému kolapsu zdravotníckeho systému, je podľa asociácie potrebné v prvom rade ochrániť najzraniteľnejšie skupiny, vrátane astmatikov. Tie by mali mať podľa predsedu asociácie Andreja Vilima prednosť aj pred silovými zložkami štátu ako sú vojaci, hasiči či policajti.

Žiadajú explicitné uvedenie

Podľa predsedu združenia je zarážajúce, že astmatici nie sú explicitne uvedení ako ohrozená skupina zaradená do druhej vlny očkovania.

„V prioritizácii sú síce napísaní aj ‚ostatní pacienti s chronickými chorobami‘, medzi ktorých pravdepodobne môžeme zaradiť aj astmatikov, no v záujme tohto, aby nevznikali nedorozumenia, chceme, aby ich Ministerstvo zdravotníctva SR explicitne uviedlo,“ dodal.

Vilim sa odvoláva na odporúčanie Európskej únie, aby sa po ľuďoch z takzvanej prvej línie, teda zdravotníkoch, lekároch a zamestnancoch zariadení sociálnych služieb, očkovali seniori a chorí ľudia.

Nevidia dôvod na očkovanie poslancov

„Chápem, ak sa nechá zaočkovať prezidentka, premiér, alebo iný významný predstaviteľ štátu – je to motivačné. Ale som zásadne proti tomu, aby sme na úkor pacientov uprednostňovali napríklad poslancov Národnej rady SR, na to nevidím žiaden dôvod. A škandál s uprednostňovaním športovcov asi ani nestojí za komentár. Je to nehoráznosť,“ konštatoval predseda združenia. Pripomína tiež zistenia vedcov, podľa ktorých ak v krajine zaočkujeme milión najstarších ľudí, úmrtnosť na COVID-19 klesne o 70 %.

Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov je nepolitické, dobrovoľné, charitatívne, humanitárne, nezávislé združenie občanov a právnických osôb pôsobiacich na území Slovenska. Cieľom SAAAP je aktívna podpora občanov a pacientov trpiacich rôznymi druhmi a formami alergie.