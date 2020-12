BioNTech aj Moderna sú presvedčené, že ich vakcíny účinkujú aj proti britskému variantu COVID-19

Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech je presvedčená, že jej vakcína proti koronavírusu, ktorú vyvinula spolu s americkou firmou Pfizer, účinkuje aj proti novému britskému variantu vírusu. V záujme úplnej istoty sú však potrebné ďalšie štúdie.

Variant koronavírusu, ktorý zistili hlavne v Londýne a v juhovýchodnom Anglicku, vyvolal celosvetové obavy pre náznaky, že sa pravdepodobne šíri ľahšie.

BioNTech otestuje účinnosť svojej vakcíny

„V tomto okamihu nevieme, či naša vakcína dokáže poskytovať ochranu pred týmto novým variantom,“ povedal generálny riaditeľ firmy BioNTech Ugur Sahin. „Z vedeckého hľadiska je však vysoko pravdepodobné, že imunitná odpoveď tejto vakcíny sa dokáže vysporiadať aj s novými variantami vírusu,“ konštatoval.

Sahin uviedol, že proteíny v britskom variante sú na 99 percent rovnaké ako v prevažujúcich kmeňoch, a preto má firma BioNTech „vedeckú istotu“, že jej vakcína bude účinná.

„Budeme to však vedieť, ak sa experimenty zrealizujú, a budeme na získanie dát potrebovať približne dva týždne,“ poznamenal Sahin. „Pravdepodobnosť, že naša vakcína funguje … je relatívne vysoká.“

Ak by bolo potrebné vakcínu prispôsobiť novému variantu, firma by to podľa Sahina mohla urobiť za zhruba 6 týždňov. Zmeny však pravdepodobne budú musieť schváliť regulačné úrady a až potom sa bude môcť očkovacia látka použiť.

Testy zrealizuje aj firma Moderna

Účinnosť svojej vakcíny proti britskému variantu koronavírusu podľa portálu CNN testuje aj americká firma Moderna.

„Na základe doterajších údajov očakávame, že imunita vyvolaná vakcínou spoločnosti Moderna bude chrániť proti variantu najnovšie popísanému vo Veľkej Británii. V nadchádzajúcich týždňoch budeme realizovať dodatočné testy, aby sme tento predpoklad potvrdili,“ uviedla firma vo vyhlásení.