Celoplošné testovanie na COVID-19 v Bratislave: Kde všade budú odberné miesta?

Slovensko sa chystá na jednu z najväčších udalostí vo svojich dejinách – cez víkend 31. októbra a 1. novembra prebehne celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19.

Portál vZdravotníctve zisťoval, ako je pár dní pred spustením testovania na operáciu „Spoločná zodpovednosť“ pripravené hlavné mesto Bratislava a jeho mestské časti. Kde všade sa bude testovať?

Staré Mesto

Srdce hlavného mesta plánuje vytvoriť 40 testovacích miest. Podľa Mateja Števove, vedúceho kancelárie starostky mestskej časti Staré Mesto, bude veľká časť testovania prebiehať v exteriéri a testovanie z auta nebude možné.

Podľa starostky Zuzany Africhtovej sa však Bratislavčania budú môcť otestovať aj v autobusoch.

„Staré Mesto využije pri zriaďovaní odberných miest aj autobusy a kancelárske kontajnery,“ uviedla Aufrichtová na Facebooku.

Navyše, ľudia budú môcť umiestnenie a vyťaženosť odberných miest sledovať aj prostredníctvom špeciálnej aplikácie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Petržalka

Petržalka sa pripravuje na pretestovanie viac ako 100-tisíc ľudí, čo bude organizačne a časovo náročné.

„Momentálne máme vytypované desiatky odberných miest na území Petržalky, medzi nimi Dostihovú dráhu, Dom kultúry Lúky, Dom kultúry Zrkadlový háj či Námestie Republiky, pri ktorých realizujeme dôslednú kontrolu v snahe zamedziť prípadnému šíreniu nákazy počas testovania,“ načrtla hovorkyňa mestskej časti Petržalka Mária Halašková.

Podľa Halaškovej môže počet odberných miest v Petržalke narásť až na 130. Samospráva uvažuje aj nad testovaním z auta (drive-in) a zhruba polovicu odberných miest plánuje vytvoriť v exteriéri.

„Všetky lokality, v ktorých budú umiestnené odberové miesta, budeme špecifikovať v priebehu nasledujúcich dní na webovej stránke a sociálnych sieťach,“ spresnila hovorkyňa.

Ružinov

V Ružinove bude k dispozícii celkovo 72 odberných miest, z toho 41 v interiéri, 23 v exteriéri a 8 formou drive-through.

Ako informovala riaditeľka komunikačného oddelenia mestskej časti Tatiana Tóthová, veľa z nich je na základných a stredných školách, ale samospráva využije aj vonkajšie areály, spoločenské domy, parkoviská či Dom kultúry Ružinov.

„Zvlášť v okolí plánovaných drive-thru miest očakávame zvýšenú dopravnú zaťaženosť počas testovania (ľudovo povedané, rady čakajúcich áut). Tieto drive-thru miesta by mali byť na veľkom parkovisku pri Štrkovci (pri lodenici), na parkovisku pri trhovisku Miletičova, pri miestnom úrade na Mierovej a v OC Styla na Zlatých pieskoch. Je zákaz vychádzania, doprava v Bratislave je lepšia než bežne, aj tak sa prosím týmto miestam počas testovacích dní vyhnite a radšej choďte okľukou,“ vyzval na Facebooku starosta Ružinova Martin Chren.

Doplnil, že odberné miesta nebudú kopírovať volebné okrsky a mestská časť ich finálny zoznam zverejní na webe, sociálnych sieťach aj bilbordoch.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nové Mesto

Starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý na Facebooku informoval o 38 odberných miestach. Viac informácií však zatiaľ samospráva nezverejnila. Podľa jej stránky plánuje vytvoriť niekoľko odberných miest aj v exteriéri, napríklad na Kuchajde.

Rača

Mestská časť Rača zriadi 18 odberných miest, ktoré budú rozdelené na základe ulíc, uvadza na svojej stránke.

Nemecký kultúrny dom (2 odberné miesta)

1. Hlavná sála – interiér

2. Parkovisko – exteriér

Základná škola Tbiliská (6 odberných miest)

1. hlavný vchod/vestibul- interiér

2. hlavný vchod/doprava – interiér

3. vchod cez bočnú bránu od Zdravotného strediska – interiér

4. školský dvor/vstup cez bránu ihriska – exteriér

5. školský dvor/vstup cez bránu ihriska – exteriér

6. školský dvor/vstup cez bránu ihriska- exteriér

Spojená škola de La Salle, Detvianska 24 (3 odberné miesta)

1. ihrisko od ulice Demänovská – exteriér

2. ihrisko od ulice Demänovská – exteriér

3. ihrisko od ulice Demänovská – exteriér

Kultúrne stredisko Žarnovická, Žarnoviská 7 (1 odberné miesto)

1. hlavný vchod – exteriér

Základná škola J.A. Komenského, Hubeného 25 (3 odberné miesta)

1. hlavný vchod – exteriér

2. záhrada šk. klubu zboku – exteriér

3. zadná asfaltová plocha „dopravné ihrisko“ – exteriér

Stará jedáleň, Pekná cesta, pri Strednej škole mas. komunikácie (1 odberné miesto)

1. hlavný vchod Pekná cesta – interiér/exteriér

Kultúrne stredisko Impulz , Dopravná 22 (2 odberné miesta)

1. hlavný vstup – exteriér

2. asfaltová plocha od ulice Dopravná 20 – exteriér

Vajnory

Ako samospráva uviedla na svojej stránke, Vajnory zriadia 5 odberných miest, z ktorých 3 sa budú nachádzať v kultúrnom dome, jedno na miestnom úrade a posledné v lokalite Rybničná.

Odberné miesta:

Kultúrny dom Vajnory (Park pod lipami)

Miestny úrad Vajnory (Roľnícka 109)

Rybničná 61/a (parkovisko)

„Odberné miesto na Rybničnej ulici bude v exteriéri – v stane, ktorý nám zapožičala zložka NFIU. Stan by mal zvládnuť aj horšie poveternostné podmienky. Taktiež testovacia časť na miestnom úrade bude prebiehať na dvore miestneho úradu. Čo sa týka testovania z auta, v súčasnosti nad touto možnosťou neuvažujeme,“ vyjadril sa Tomáš Hajdušek z komunikačného úseku.

Lamač

„V mestskej časti Bratislava-Lamač budeme mať k dispozícii 6 odberných miest. Konkrétne to bude po jednom odbernom mieste v rozostavanej Materskej škole Bory, v hale na Borinskej ulici a v telocvični na Malokarpatskom námestí. Tri odberné miesta budú v Športovej hale Lamač Na barine,“ informovala Marína Gorghetto z komunikačného referátu samosprávy.

Odberné miesta budú v závislosti od poveternostných podmienok vonku aj vo vnútri. Mestská časť tiež uvažuje nad testovaním cez otvorené okná a dvere, aby sa pohyb verejnosti v uzavretých priestoroch minimalizoval.

„Testovanie z auta v našej mestskej časti nepripravujeme, nakoľko by toto riešenie znamenalo zníženie reálnej kapacity na odbernom mieste. Práve otázka dobrého nastavenia kapacít sa stala úlohou číslo jeden vzhľadom na skrátenie testovania o jeden deň,“ doplnila Gorghetto.

Dúbravka

Mestská časť Dúbravka na svojej stránke informuje o 28 odberných miestach, z ktorých 7 bude v exteriéri. Ako doplnila Lucia Marcinátová z tlačového referátu, testovať sa bude aj cez drive-in systém priamo z auta.

SOŠPg Bullova (Pedagogická akadémia – Bullova 2) – 2 odberné miesta v interiéri

ZŠ Beňovského (Beňovského 1) – 3 odberné miesta – 2 v interiéri a 1 v exteriéri

ZUŠ Eugena Suchoňa (Batkova 2) – 1 odberné miesto v interiéri

Centrum rodiny (Bazovského 6) – 1 odberné miesto v interiéri

Gymnázium Bilíkova (Bilíkova 24) – 3 odberné miesta v interiéri

Súkromná základná škola Wonderschool (Bilíkova 34)

ZŠ Nejedlého (Nejedlého 8) – 3 odberné miesta – 2 v interiéri a 1 v exteriéri

ZŠ Pri kríži (Pri kríži 11) – 2 odberné miesta v interiéri

KC Fontána (Ožvoldíkova 12) – 2 odberné miesta cez okná

SPŠE Karola Adlera (Karola Adlera 5) – 2 odberné miesta v interiéri

ZŠ Sokolíkova (Sokolíkova 2) – 4 odberné miesta – 3 v interiéri a 1 v exteriéri

Dom kultúry Dúbravka (DKD- Saratovská 2/A) – 3 odberné miesta – 2 v interiéri a 1 v exteriéri

MÚ Žatevná 2 (Žatevná 2) – 1 odberné miesto v exteriéri určené primárne pre zamestnancov, učiteľov a opatrovateľky mestskej časti

Vrakuňa

Starosta mestskej časti Martin Kuruc na Facebooku uviedol, že vo Vrakuni bude 18 odberných miest v 8 budovách.

„Dve z týchto miest sú urobené tak, že zamestnanec bude v interiéri a testovaný bude v exteriéri pred oknom. Ak by to bolo technicky možné, urobil by som takýchto miest viac, ale možné to nebolo,“ ozrejmil Kuruc.

Ich lokalizáciu mestská časť zverejní na webe, vývesných tabuliach a bude o nich informovať aj prostredníctvom aplikácie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podunajské Biskupice

Podľa hovorkyne mestskej časti Podunajské Biskupice Martiny Frőhlich Činovskej bude zriadených 19 odberných miest, z toho 10 v exteriéri a jedno na testovanie z auta.

Odberné miesta:

ZŠ Bieloruská 1 (telocvičňa)

Parkovisko Baltská – Vrakunská – Podzáhradná

ZŠ Podzáhradná 51 (voľná plocha, 2 triedy II. stupňa)

ZŠ Vetvárska (telocvičňa)

Gymnázium Hronská 3 (voľná plocha, Ihriská)

Knižnica na Latorickej

ZŠ Biskupická (telocvičňa, voľná plocha)

DK Vetvár (sála kultúrneho domu)

DK Vesna (voľné interiérové priestory)

MiÚ Trojičné námestie (záhrada, garáže)

MiÚ Žiacka ul. č. 2 (voľná plocha)

Športový areál Tryskáč (ihriská)

Karlova Ves

Podľa hovorcu mestskej časti Branislava Heldesa ešte nie sú odberné miesta v Karlovej Vsi oficiálne potvrdené.

„Zatiaľ platí v Karlovej Vsi 30 odberových miest (15 v exteriéri, z nich 10 formou drive-in),“ uviedol Heldes s tým, že skrátenie testovania na dva dni mestskej časti mimoriadne skomplikuje situáciu, lebo záujem o testovanie je veľký.

„Je vysoko pravdepodobné, že v Bratislave sa nestihnú otestovať všetci záujemcovia. Jedno odberové miesto je totiž schopné otestovať maximálne 350 osôb,“ doplnil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Záhorská Bystrica

Mestská časť Záhorská Bystrica plánuje spustiť testovanie na Námestí Rodiny vo veľkoplošnom stane s otvorenými bočnými stranami v čase od 8.00 do 20.00 hod. s jednou prestávkou (12.00 – 13.00 hod.). Zároveň spustí statický livestream prenos, ktorý bude monitorovať preplnenosť odberných miest.

„Zabezpečené budú 4 samostatné vchody, návestidlá, ako aj značenie. Aktuálne pripravujeme komplet info, aj mapku a tiež rozdelenie príchodov na testovanie podľa ulíc, aby sme predišli náporu a rozložili testovanie na 2 dni,“ informovala Záhorská Bystrica prostredníctvom Facebooku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Devínska Nová Ves

Mestská časť Devínska Nová Ves pripravuje najmenej 16 odberných miest, z ktorých 4 budú v exteriéri a ostatné v interiéri, informoval starosta mestskej časti Dárius Krajčír. Zriadené bude aj mobilné odberné miesto v sanitke.

Odberné miesta v Devínskej Novej Vsi. Zdroj: Starosta Dárius Krajčír

Čunovo

Podľa starostky mestskej časti Čunovo Gabriely Ferenčákovej bude mať samospráva 2 odberné miesta, pričom časť testovania bude realizovaná v exteriéri. Na odbery poslúžia miestny úrad a budova požiarnej zbrojnice.

Rusovce

Mestská časť Rusovce na Facebooku informuje o 4 odberných miestach.

Areál základnej školy na Vývojovej ulici

Odberné miesto A – „domček“ pri vstupe do areálu základnej školy

Odberné miesto B – učebňa „unimobunka“ pri hlavnom vstupe do základnej školy

Odberné miesto C – prechodová chodba medzi budovou základnej školy a telocvičňou

Drive-thru odberné miesto pri budove miestneho úradu

Jarovce

Ako na Facebooku uvádzajú Jarovské noviny, v mestskej časti budú zriadené 3 odberné miesta a všetky z nich budú v kultúrnom dome a jeho tesnom okolí. Minimálne jedno z nich by malo byť v exteriéri. Detaily však samospráva ešte dolaďuje.

Devín

Samospráva plánuje zriadiť 2 odberné miesta, ktorých prípravu finalizuje. Testovať sa bude v dome kultúry a v exteriéri pod hradom.