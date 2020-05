Deti sú novým koronavírusom ohrozené najmenej a je len polovičná šanca, že sa ním nakazia

U detí a neplnoletých osôb je len polovičná šanca, že sa nakazia koronavírusom. Vyplýva to z doteraz najväčšieho prieskumu dôkazov, ktorý uskutočnili výskumníci z University College London a London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Podľa ich záverov sú deti pravdepodobne aj menej pravdepodobnými prenášačmi vírusu, výskumný tím však v tejto súvislosti poznamenal, že to stále nie je isté.

Preskúmali tisícky štúdií

Je však už jasné, že deti sú oveľa menej ohrozené tým, že by na koronavírus ťažko ochoreli alebo zomreli.

Výskumníci preskúmali 6 332 štúdií z celého sveta, z ktorých mnohé neboli oficiálne publikované, aby získali odpovede.

Identifikovali pritom iba 18, v ktorých boli použiteľné dáta. Išlo o štúdie, ktoré skúmali, ako sa vírus šíril v školách či domácnostiach.

Dôvod ostáva nejasný

Analýza ukázala, že u detí bola o 56 percent menšia pravdepodobnosť ako u dospelých, že sa nakazia od infikovanej osoby. Dôvod, prečo je tomu tak, však ostáva nejasný.

Diskutuje sa o tom, že by mohlo ísť o odlišnosti v pľúcach detí, pre ktoré sa nakazia ťažšie, alebo že sú viac vystavené prechladnutiam, ktoré sú príbuzné s koronavírusom, čo u nich môže viesť k vytvoreniu si určitej úrovne imunity.