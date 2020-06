Dôvera, Union a VšZP vracajú pacientom doplatky za lieky, najvyššia suma presahuje 16-tisíc eur

Zdravotné poisťovne už vracajú pacientom doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny za prvý štvrťrok 2020. Na doplatky majú nárok pacienti, ktorí prekročili tzv. limit spoluúčasti. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vrátila takmer 214-tisíc poistencom vyše 4,6 mil. eur.

V prípade Dôvery ide o takmer 70-tisíc poistencov a sumu 1,67 milióna eur. Union pošle naspäť peniaze za lieky viac ako 18-tisíc poistencom, spolu pôjde o takmer 450-tisíc eur.

Štvrtina poistencov VšZP boli dôchodcovia

Ako informovala Zuzana Štukovská z referátu komunikácie VšZP, štvrtina z poistencov, ktorí majú nárok na vrátenie doplatkov, bola zo skupiny poberateľov starobného, výsluhového a predčasného starobného dôchodku a osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na dôchodok.

Od štátnej poisťovne dostali na doplatkoch vyše milióna eur. Takmer 68 % z celkovej sumy doplatkov, teda vyše 3,1 mil. eur, VšZP vrátila poberateľom invalidného dôchodku, držiteľom preukazu ZŤP a invalidným poistencom, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Uvedenú sumu poisťovňa rozdelila takmer 149-tisíc poistencom.

Takmer 11-tisíc poistencov vo veku nedovŕšených šesť rokov dostalo takmer 411-tisíc eur. Ďalším 589 poistencom vo veku nedovŕšených 6 rokov s preukazom ZŤP vrátila VšZP vyše 10-tisíc eur.

Peniaze vrátia aj tisíckam detí

Najvyšší doplatok štátnej poisťovne je vo výške 16 187 eur. Poisťovňa ho vyplatila zákonným zástupcom 11-ročného dieťaťa, ktoré je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Z celkového počtu poistencov Dôvery, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je vyše 17-tisíc dôchodcov, takmer 42-tisíc držiteľov preukazu ZŤP, takmer 11-tisíc detí do šiestich rokov veku a 336 detí do šiestich rokov so zdravotným postihnutím.

Z celkovej sumy vráti Dôvera 343-tisíc eur dôchodcom, 861-tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 446-tisíc eur deťom do šiestich rokov a 19-tisíc eur deťom do šiestich rokov so zdravotným postihnutím.

„Nad rámec našich zákonných povinností sme v prvom štvrťroku vrátili našim poistencom – deťom do 18 rokov veku, ich matkám a otcom ďalšie doplatky, ktoré zaplatili za lieky. Výhodu 200+200 využilo takmer 93-tisíc našich poistencov a vrátili sme doplatky v sume 1,1 milióna eur,“ uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. Najvyšší doplatok vráti poisťovňa 6-ročnému chlapcovi so zdravotným postihnutím, a to v sume 7 642 eur.

Držitelia preukazu ZŤP dostanú státisíce eur

V Unione má nárok na vrátenie doplatku vyše 2-tisíc dôchodcov, takmer 12-tisíc držiteľov preukazu ZŤP, takmer 4-tisíc detí do šiestich rokov a 104 detí do šiestich rokov so zdravotným postihnutím.

„Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime 47-tisíc eur dôchodcom, 244-tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 156-tisíc eur deťom do šiestich rokov veku a takmer 2-tisíc eur deťom do šiestich rokov veku so zdravotným postihnutím,“ informovala hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Okrem toho už poisťovňa poslala za prvý kvartál v rámci svojho benefitu deťom a mládeži do 17 rokov, ďalších 36-tisíc eur. „Doplatky za lieky pre deti poistené v Union zdravotnej poisťovni vraciame bez akéhokoľvek finančného limitu,“ doplnila hovorkyňa poisťovne. Najvyššia vrátená suma v Unione je 8 927 eur dieťaťu so svalovou distrofiou.

Do celkového počtu poistencov s nárokom na vrátenie doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny nie sú zaradení tí, ktorí prekročili limit spoluúčasti o menej ako tri eurá. O túto sumu im poisťovne v súlade s platnou legislatívou navýšia úhradu v ďalšom kalendárnom štvrťroku.