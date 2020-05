Japonsko schválilo liek remdesivir na liečbu Covid-19, dostanú ho len vážne chorí pacienti

Japonsko schválilo experimentálny liek remdesivir na liečbu ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.

Antivirotikum americkej spoločnosti Gilead Sciences odobrili tamojšie úrady v zrýchlenom procese, len štyri dni po tom, čo si firma podala prihlášku. Remdesivir je prvý schválený liek na koronavírus v Japonsku. Dostávať ho budú hlavne vážne chorí pacienti.

Remdesivir pôvodne vyvinuli na liečbu eboly. Liek by mohol zabrániť koronavírusu v množení sa v tele. Minulý týždeň v piatok jeho použitie pre pacientov s COVID-19 schválil aj americký Úrad pre potraviny a liečivá (FDA).

Japonsko testuje proti koronavírusu aj svoj liek proti chrípke s názvom favipiravir. Ten je tiež navrhnutý, aby zabránil množeniu vírusu, no mohol by spôsobovať vrodené defekty. Premiér Šinzó Abe presadzuje využívanie favipiraviru a tvrdí, že dúfa, že ho do konca mája schvália pre pacientov s menej závažným priebehom ochorenia.

Podľa dát Johns Hopkins University v Japonsku zaznamenali 15 253 prípadov nákazy novým koronavírusom a 556 úmrtí.