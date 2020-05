Jeden poistenec štátu stojí zdravotnú poisťovňu v priemere 85 eur, upozorňuje expert

K ľuďom, za ktorých platí zdravotné poistenie štát, patria deti, dôchodcovia či nezamestnaní. Hoci stojí priemerná mesačná zdravotná zdravotná starostlivosť pre jedného poistenca štátu 85 eur, štát za nich platí len 32 eur, píše vo svojom blogovom príspevku riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.

Náklady sa neustále zvyšujú

„Rozdiel medzi platbou štátu a nákladmi na starostlivosť tak stále rastie. Trend smeruje k tomu, že štát bude v tomto roku platiť najmenej za posledných desať rokov. Platba od štátu sotva pokryje náklady na prevenciu dieťaťa či dôchodcu. Zvyšok doplácajú zamestnanci, živnostníci, zamestnávatelia. Náš zdravotný systém je síce založený na solidárnosti. Ak však má byť zachovaná spravodlivosť, aj solidarita musí mať svoje hranice,“ hodnotí expert z oblasti zdravotníctva.

Zamestnanci, zamestnávatelia a živnostníci podľa Kultana financujú takmer štyri pätiny zdravotnej starostlivosti na Slovensku (78 percent) napriek tomu, že tvoria necelú polovicu všetkých poistencov (42,5 percenta). Na zvyšných poistencov prispieva štát, ale len 22-percentnou sumou.

Systém je neudržateľný, najmä v čase krízy

„Len pre porovnanie. Priemerná mesačná platba zdravotných odvodov od zamestnancov a ich zamestnávateľov je 141 eur. Táto suma spravidla každý rok narastá. Od roku 2010 stúpla o viac ako polovicu. Priemerné náklady na ich zdravotnú starostlivosť sú necelých 33 eur mesačne. Priemerné mesačné poistné za poistencov štátu je 32 eur, spotrebujú však zdravotnú starostlivosť za 85 eur,“ ozrejmuje Kultan.

Podľa experta je takýto systém neudržateľný, najmä v čase krízy, keď sa z tisícok ľudí stanú nezamestnaní. Príjmy zdravotných poisťovní tým pádom začnú klesať a zníži sa aj objem zdravotnej starostlivosti, ktoré budú schopné zaplatiť.

Sadzba za poistencov štátu by mala byť vyššia

Podľa Kultana by mala byť sadzba za poistencov štátu, ktorá dnes dosahuje 3,15 percenta, vyššia. Ak by dnes bola na úrovni štyroch percent, v systéme by bolo o 271 miliónov eur viac. Pri piatich percentách by sa navýšila až o 624 miliónov eur.

„Štát deklaruje, že sa o svojich občanov postará. Ak chce svojim poistencom – deťom, či dôchodcom zabezpečiť adekvátnu zdravotnú starostlivosť, mal by zabezpečiť jej férové a stabilné financovanie,“ myslí si riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.