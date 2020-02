Jedenásť mŕtvych na koronavírus v Taliansku, vírus postupuje ďalej do Európy

Za jediný deň stúpol počet nakazených koronavírusom v Taliansku o sto prípadov. K večeru už napočítali 322 prípadov a jedenásť úmrtí, informuje agentúra AP.

Všetky obete boli staršie, prípadne mali chronické ochorenia.

Väčšina prípadov je v severnom Taliansku, no nové prípady sa objavili aj na Sicílii či v Toskánsku. Vírus preniká z Talianska aj do ďalších krajín. Pacienti objavení v Rakúsku, Chorvátsku a Švajčiarsku prišli do cieľovej krajiny práve z Talianska.

Taliansko hľadá zdroj nákazy a politici sa škriepia

Taliansko sa borí s problémami s dodávkou ochranných prostriedkov a testov na koronavírus. Premiér Giuseppe Conte sa vyslovil, že očakáva stabilizáciu počtu nových prípadov. Pripustil však, že prudký nárast je znepokojivý.

„Zjavne nemôžem povedať, že sa neobávam, keďže nechcem, aby si niekto myslel, že situáciu podceňujeme,“ povedal Conte. „Veríme však, že prijaté opatrenia prinesú v nasledujúcich dňoch účinky.“

V dvoch najviac postihnutých regiónoch Talianska zavreli školy, múzeá a divadlá. Jedenásť miest uzavreli a polícia stráži ich okolie.

Záhadný „pacient nula“

Stále sa nevie, ako sa infekcia do Talianska vôbec dostala. Premiér obvinil nemocnicu v meste Codogno, kde sa objavil prvý prípad, že podcenila pacientov stav. Podľa Conteho totiž muža najprv poslala domov a hospitalizovala až po tom, ako sa jeho stav zhoršil. To podľa neho prispelo k šíreniu vírusu.

Šéf regionálneho zdravotníctva Giulio Gallera, sa však voči takým obvineniam ohradil. Nemocnica podľa neho nemala dôvod domnievať sa, že ide o Covid-19. Dotyčný muž totiž nebol v Číne, ani sa nestretol s niekým nakazeným.

Až manželka prvého pacienta, ktorá sa tiež nakazila, si uvedomila, že sa v skutočnosti stretol s niekým, kto sa nedávno vrátil z Číny. No dotyčný muž nebol chorý a testy uňho koronavírus nenašli.

Hostia uväznení v hoteli na ostrove Tenerife Foto: SITA / AP

Ako opičky v klietke

Aj lekár, u ktorého sa koronavírus objavil na ostrove Tenerife, pochádza zo severu Talianska. Nakazená je aj osoba, ktorá ho sprevádza.

Hotel H10 Adeje Palace, kde sa dvojica ubytovala, sa vzápätí ocitol v karanténe. Tisíc turistov nesmie opustiť pozemok hotela, i keď nie sú zavretí v izbách.

„Cítime sa trochu ako opičky v klietke,“ komentovala to Harriet Strandvik, ubytovaná v hoteli. „Pri hoteli sú novinári a policajti s rúškami na tvári strážia okolie.“