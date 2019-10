Kalavská: Každý by sa mal vyfarbiť, či mu na pacientoch záleží

Každý by mal podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej ukázať, či mu na pacientoch skutočne záleží. Informovala o tom v stredu na tlačovom brífingu po rokovaní vlády.

Ako dodala, je jej ľúto ako sa slovenský parlament dokáže na mnohých hlúpostiach zhodnúť, a na veciach, ktoré majú pomôcť slovenskému občanovi, hľadá milión otáznikov.

„Takto by sa štát nemal riadiť. V piatok bol dostatočný priestor na to, aby sa to vydiskutovalo. Riešiť niečo desať minút pred tým, ako sa má hlasovať o zákone, považujem za neštandardné a politicky veľmi nekorektné,“ povedala šéfka rezortu.

Je Slovensko schopné reformovať?

Andrea Kalavská dodala, že nevie, či je Slovensko schopné prijať nejakú reformu.

„Je tu naivný minister, ktorý chcel niečo urobiť, ale správanie v parlamente ma v piatok veľmi prekvapilo,“ konštatovala ministerka zdravotníctva.

Keď si podľa nej vláda myslí, že materiál stratifikácie je potrebný a dobrý, nevie už ovplyvniť 150 poslancov.

„V prvom čítaní tam bol prvýkrát konsenzus. Boli tam poslanci, ktorí sa rozumejú do zdravotníctva, nepočula som od nich, že by tam bolo niečo zlé,“ povedala šéfka rezortu.

Správu budeme aktualizovať