Koronavírus na Slovensku čoskoro obsadí všetky infekčné lôžka. Krajčí povedal, čo bude nasledovať

Koncom októbra by mali byť obsadené všetky infekčné lôžka. Na piatkovom brífingu to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že následne by nastala reprofilizácia nemocníc. Infektológ Pavol Jarčuška doplnil, že v súčasnosti je na Slovensku 11 infekčných oddelení pre dospelých. V dvoch z nich je už dnes napätá situácia, a to najmä v Michalovciach, kde je počet hospitalizovaných hraničný.

Plán najvyššej fázy

Ako Jarčuška vysvetlil, ak je počet lôžok na infekčnom oddelení zaplnený, uvoľní sa ďalšie oddelenie, ktoré bude slúžiť pre infektologických pacientov.

Keď je toto ďalšie oddelenie zaplnené a nemocnica naplní 75 % reprofilizačných lôžok, aktivuje sa reprofilizačný plán najvyššej fázy.

Pacienti sa tak presunú buď na iné oddelenie nemocnice, alebo do inej nemocnice, ktorá nebola pôvodne plánovaná ako nemocnica pre infekčných pacientov.

Pacientov nemôžu posielať do Bratislavy

„Ak sa zaplnia pacienti v Michalovciach a postupne zaplníme infekčnú kliniku v Košiciach, potom nemôžeme pacientov posielať do Bratislavy, ale na iné oddelenia v tom regióne,“ uviedol.

Takéto vyťaženie môže podľa neho nastať najmä vtedy, ak infekcia prenikne to komunity starších pacientov.

„Máme 70 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti v týchto infekčných profiloch. Odhad je taký, že koncom októbra by týchto 70 lôžok malo byť obsadených,“ dodal minister zdravotníctva.