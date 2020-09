Koronavírus: Situácia na Slovensku sa zhoršuje, pribudli červené aj oranžové okresy (video)

Situácia v súvislosti s koronavírusom sa na Slovensku postupne zhoršuje. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) s tým, že pribúdajú infikovaní v kritickej vekovej skupine nad 65 rokov. „Za posledný týždeň ich bolo 154, najviac v Prešovskom (31), Košickom (25) a Žilinskom (24) kraji,“ priblížil Krajčí.

Stúpol aj počet červených a oranžových regiónov, ktorých je po 14. Ostatné sú zelené. Medzi červenými sú Bratislava, Lučenec, Michalovce, Nitra, Púchov, Snina, Trenčín, Trnava, Tvrdošín aj Žarnovica.

Oranžové sú okresy Dunajská Streda, Galanta, Liptovský Mikuláš, Malacky, Námestovo, Pezinok, Považská Bystrica, Prešov, Sabinov, Senec, Skalica, Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou.

„Najčastejšie ohniská nákazy sú svadby, rodinné a firemné oslavy s úzkym kontaktom,“ priblížil Krajčí s tým, že takéto druhy akcií teraz odporúčajú aj výrazne obmedziť.

Preto aj podľa Krajčího hygienici od piatka 18. septembra stopli hromadné podujatia v zariadeniach verejného stravovania. „To sú tým pádom akékoľvek hromadné podujatia v reštauráciách, ale aj v nočných kluboch, baroch aj diskotékach,“ uviedol šéf rezortu zdravotníctva.

Problémom sú aj väčšie cirkevné stretnutia, kde sa konzumuje stravu a ľudia si dajú dole rúška, ale aj športové kempy. Takisto nebezpečné sú podľa Krajčího aj pracoviská či ubytovne. Krajčí tiež opäť apeloval na ľudí, prečo je dôležité nosiť rúška a vyhýbať sa hromadným podujatiam.

Minister zdravotníctva tiež upozornil, že reprodukčné číslo sa už u nás dlhšiu dobu drží na úrovni 1,15. „Pokiaľ máme takéto reprodukčné číslo dlhodobo, tak tie počty infikovaných nám budú zo dňa na deň rásť,“ varuje.

Podľa neho je to už aj vidieť, lebo každý deň máme vyšší počet pozitívne testovaných a rastový faktor je denne 3,91 percenta, čo znamená, že každý týždeň máme zhruba o 20 percent viac infikovaných.„Zdá sa, že tento trend by sa dal zastaviť jedine prísnejšími opatreniami,“ povedal.

Slovensko je podľa ministra zdravotníctva v objatí rizikových regiónov jednotlivých krajín. V Rakúsku napríklad zavádzajú od 21. septembra prísnejšie opatrenia a situácia v Česku sa podľa ministra zdravotníctva vymkla spod kontroly a je alarmujúca. Problémové je aj Maďarsko, kde sa počty nakazených tiež zvyšujú.

Zoznam rizikových regiónov:

Rakúsko (5/9): Viedeň, Tirolsko, Vorarlberg, Niederoesterreich, Oberoesterreich

Maďarsko (16/20): Budapest, Fejer, Pest, Gyor-Moson-Sopron, Baranya, Csongrad, Hajdu-Bihar, Heves, Jasz-Nagykun-Szolnok, Komarom-Esztergom, Nograd, Somogy, Szabolcs-Szatmar-Bereg, Tolna, Veszprem, Zala

Poľsko (1/16): Malopoľské vojvodstvo

Bulharsko (3/27): Blagoevgrad, Kardzhali, Smolyan

Grécko (2/13): Attiki, Voreio Agaio

Taliansko (3/21): Liguria, Sardínia, Trento

Slovinsko (6/12): Koroska, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-Notranjska, Savinjska

Estónsko (3/15): Harju Maakond, Ida-Viru Maakond, Võru Maakond

Litva (1/10): Tauragės Apskritis

Dánsko (4/6): Hovedstaden, Nordjylland, Sjaelland, Syddanmark

Nórsko (3/11): Oslo, Vestland, Viken

Švédsko (5/20): Dalarnas Lan, Hallands Lan, Jonkopings Lan, Kronobergs Lan, Orebro Lan

Írsko (4/8): Dublin, Mid-East, Mid-West, Midland

Spojené kráľovstvo (13/32):

* Anglicko: Londýn, North East, North West, East Midlands, West Midlands, Yorkshire and the Humber, Severné Írsko

* Škótsko: Greater Glasgow And Clyde, Borders, Lanarkshire;

* Wales: Aneurin Bevan, Cwm Taf, Powys