Koronavírus: Na Slovensku pribúda málo nakazených a obchody sa možno otvoria rýchlejšie, počet obetí vo svete atakuje 250-tisíc (online)

Za posledný deň (sobota) na Slovensku pribudol iba jeden prípad nového koronavírusu a celkovo od začiatku tak u nás pozitívne otestovali 1409 ľudí. Slovensko stále eviduje 24 úmrtí pacientov s pozitívnym testom na Covid-19. Z ochorenia sa vyliečilo ďalších 11 osôb, uzdravilo sa spolu už 619 ľudí.

Premiér Igor Matovič uviedol, že v pondelok by sa mohlo rozhodnúť o otvorení ďalších obchodov a prevádzok a oznámené prvotné štyri fázy sa tak urýchlia. Členom permanentného krízového štábu už nie je Vladimír Krčméry, odborník na tropickú medicínu a rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

V počte obetí majú smutné prvenstvo USA (viac ako 68-tisíc). Nasledujú Taliansko (28 884), Veľká Británia (28 446), Španielsko (25 264) a Francúzsko (24 895).

Príznaky ochorenia Covid-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť a bolesť svalov. Podozrenie je pri nedávnej návšteve krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu alebo kontakt s nakazenou osobou či niekým, kto sa vrátil zo zahraničia.

Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234

Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682

Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

* Taliani môžu od pondelka vyraziť do parkov a verejných záhrad na prechádzky, zabehať si alebo sa povoziť na bicykli. Návštevníci však musia dodržiavať aspoň metrové odstupy a zakázané sú pikniky. Detské ihriská tiež zostanú zatvorené. Podľa agentúry AP však Taliani vyrazili do ulíc už v nedeľu, pričom mnohí sa chránili maskami, no iní si ich pri rozhovoroch dávali dole. Experti pritom obyvateľov varujú, aby boli ďalej opatrní, a premiér Giuseppe Conte upozornil, že v prípade, že začne počet prípadov nákazy novým koronavírusom znovu stúpať, môžu ľudia o tieto slobody opäť prísť. Od pondelka môžu tiež kaviarne a reštaurácie ponúkať takeout. Povolené sú aj krátke pohrebné obrady, na ktorých sa však môže zúčastniť maximálne 15 trúchliacich s ochrannými maskami.

* Slovenská ekonomika sa podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) reálne otvorí vtedy, keď si ľudia v zahraničí budú chcieť kupovať náš tovar. „Na to sa potrebujú aj ostatné krajiny v EÚ dostať zdravotne na našu úroveň, čo ešte chvíľu potrvá,“ uviedol v statuse na sociálnej sieti Facebook a dodal, aby sme im držali palce.