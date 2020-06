Krajčí by z európskej pomoci rád dobudoval nemocnice a zdravotnícku infraštruktúru

Z európskej pomoci chce minister zdravotníctva Marek Krajčí žiadať financie aj na dobudovanie nemocníc a zdravotníckej infraštruktúry. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.

Investičný dlh nemocníc

Ako pripomenul, investičný dlh slovenských nemocníc predstavuje pri najoptimistickejších odhadoch pol miliardy eur, niektorí hovoria o troch miliardách eur. „Musíme rokovať na úrovni vlády aj s inštitúciami na úrovni Európskej únie,“ povedal.

Ako Krajčí dodal, rezort chce riadiť nemocnice ako sieť. „Už teraz sa snažíme komunikovať s riaditeľmi tak, aby nám pravidelne reportovali všetky dáta,“ konštatoval.

Nemocničný informačný systém by mal podľa neho výrazne zjednodušiť prácu zdravotníkov v nemocniciach. Odhaduje, že avizovaných 500 miliónov eur by naň malo stačiť.

Jednotný informačný systém

Minister v utorok po rokovaní odvetvovej tripartity v rezorte zdravotníctva informoval, že rezort zdravotníctva sa z pomoci z európskych štrukturálnych fondov usiluje o 2,5 miliardy eur.

Dve miliardy by sa investovali do rekonštrukcie zdravotníckych zariadení, najmä nemocníc. Zvyšných 500 mil. eur plánuje rezort investovať do jednotného informačného systému v rámci štátnych nemocníc.

Ako Krajčí uviedol, z európskych peňazí bude vedieť rezort refundovať aj náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s ochorením Covid-19. Pokiaľ by vyčlenených 117 miliónov eur nestačilo, rezort má pripravený aj ďalších 40 miliónov eur.