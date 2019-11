Kúpele Brusno sú v konkurze a hrozí im koniec, problémom sú spory o prenájom ich vybavenia

Kúpeľom Brusno, ktoré sú síce v konkurze, ale stále fungujú a poskytujú kúpeľným hosťom svoje služby, hrozí koniec. Problémom sú spory týkajúce sa nájomných zmlúv za hnuteľný majetok a inventár, ktorý kúpele využívajú ako vybavenie Liečebného domu Poľana a roky si ho prenajímajú od spoločnosti Eastern Investment Company (EIC).

Túto spoločnosť pritom ešte do októbra 2014 vlastnili samotné Kúpele Brusno a jej konateľom bol až do augusta 2017 šéf kúpeľov a niekdajší kandidát na primátora Banskej Bystrice Štefan Hrčka. Jediným spoločníkom EIC je však podľa výpisu z obchodného registra už od roku 2014 aj jej súčasný konateľ Ľubomír Pauk.

Nereálne požiadavky

Spory medzi EIC a správcom konkurznej podstaty kúpeľov, spoločnosťou I & R konkurzy a reštrukturalizácie, eskalovali po tom, čo sa nájomca rozhodol vypýtať za prenájom majetku viac. Správca konkurznej podstaty však hovorí o nereálnych požiadavkách, zneužívaní súčasného konkurzného postavenia kúpeľov a ohrozovaní samotného fungovania podniku.

Situácia vyústila do súdnych sporov, po ktorých sa spoločnosť EIC rozhodla nájomné zmluvy vypovedať. Jej konateľ Ľubomír Pauk pritom tvrdí, že správca prestal za prenájom majetku platiť, čo mu spôsobovalo ekonomické problémy.

„Táto skutočnosť sa ma veľmi dotkla, nakoľko päť rokov som vychádzal kúpeľom v ústrety a snažil som sa, aby sa im podarilo ozdraviť a aby sme mohli aj v budúcnosti spolu spolupracovať,“ uviedol pre agentúru SITA.

Nepreukázali vlastnícke právo

Iný pohľad na vec však má samotný správca konkurznej podstaty I & R konkurzy a reštrukturalizácie, ktorý na súde namieta aj to, že EIC nepreukázala vlastnícke právo k spomínanému majetku. Správca pritom tvrdí, že je jeho zákonnou povinnosťou postupovať s odbornou starostlivosťou, teda uhrádzať len pohľadávky, ktoré boli bez akýchkoľvek pochybností preukázané.

Vypovedanie nájomných zmlúv považuje sa ohrozenie samotného fungovania kúpeľov. EIC si podľa správcu stanovuje nesplniteľné podmienky, z ktorých niektoré považuje za v rozpore so zákonom. Podmienky EIC veriteľský výbor jednohlasne odmietol a správca tvrdí, že sa snaží s EIC rokovať o spôsobe riešenia.

„EIC však odmieta akúkoľvek komunikáciu a hrozí, že v prípade nesplnenia všetkých jej podmienok z kúpeľov odnesie všetok hnuteľný majetok,“ uviedla pre agentúru SITA Hajnalka Zöld z I & R konkurzy a reštrukturalizácie. Ako dodala, EIC zároveň upozornili, že neprimeranými podmienkami spôsobia stav, kedy bude správca nútený ukončiť prevádzku kúpeľov.

V cene majú všetko

EIC však tvrdenia o nereálnych podmienkach odmieta. „Znázorňujú len reálny nájom z hodnoty majetku, ktorý majú kúpele v nájme,“ hovorí Pauk. Nájom za päť rokov podľa neho zďaleka nepokrýval obstarávaciu cenu hnuteľných vecí, ktoré kúpeľom prenajímali.

Pauk tvrdí, že o urovnanie situácie ho žiadal aj samotný predseda predstavenstva kúpeľov Štefan Hrčka a tak na základe ich dobrých vzájomných vzťahov zaslal správcovi konkurznej podstaty návrh možnej budúcej spolupráce. Ten okrem stiahnutia žalôb a ospravedlnenia počítal aj so zvýšením priemernej ceny za predmet nájmu za jeden deň na jedného pacienta z 1,59 eura bez DPH na 5,55 eura bez DPH.

„Treba povedať, že kúpele majú v tejto cene prenajaté všetko. To znamená, že bez našich vecí by kúpele mali holé steny a nemohli by mať mesačné tržby do 300 tisíc eur,“ uviedol šéf EIC.

Budúcnosť je ohrozená

Patová situácia v kúpeľoch tak ohrozuje aj ich samotnú budúcnosť. Zöld však tvrdí, že správca, ako aj veriteľský výbor, preferujú prevádzkovanie podniku a súčasné aktivity smerujúce k vyhľadaniu vhodného investora, ktorý by kontinuálne pokračoval v prevádzke kúpeľov.

„V prípade, ak by došlo k ukončeniu prevádzky podniku v priebehu konkurzu, rovnako bude majetok úpadcu speňažovaný a je možné predpokladať, že kúpele následne obnovia svoju prevádzku,“ uviedla. Pre EIC by ukončenie činnosti spoločnosti Kúpele Brusno podľa Pauka neznamenalo v podstate nič. Majetok by buď prenajali po častiach alebo ako celok iným záujemcom, ktorí už podľa neho prejavujú záujem.

„Najideálnejším spôsobom by bolo, keby správca a veriteľský výbor prijali moju poslednú ponuku, ktorá je už čiastočne komerčná, ale stále najvýhodnejšia a kúpele majú na to dostatočné finančné zdroje a bez stresov a riskovania by mohli prevádzkovať kúpele a tak dať istotu 140 zamestnancom, ktorí pracujú v kúpeľoch,“ dodal Pauk.