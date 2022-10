Ľubovnianskej nemocnici sa zvýšili náklady na energie o 650-tisíc eur. Je to zlé, vyhlásil riaditeľ

Aj Ľubovnianska nemocnica sa trápi s nárastom cien energií. Náklady na elektrinu a plyn jej medziročne stúpli o 650-tisíc eur. Ak by jej do apríla neplatili ešte staré ceny, suma by podľa riaditeľa nemocnice Petra Bizovského dosiahla aj jeden milión eur.

Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, nemocnici sa síce pred rokom a pol podarilo zakontrahovať ceny na dva roky, no začiatkom apríla plynári oznámili, že končia s dodávkou. V máji tak podľa jeho slov urobili elektrikári a vypovedali zmluvu.

Situácia je zlá

Nemocnica zatiaľ elektrinu zazmluvnenú nemá. „Ideme za spotové ceny,“ skonštatoval Bizovský. V rámci úsporných opatrení napríklad nevysvietili okolie parkovacieho domu, ktorý v lete po výstavbe otvorili.

„To nás ale z biedy nevytiahne. Musíme vykonávať všetky vyšetrenia, röntgeny a podobne. Ak nebudeme pracovať, nebudú ošetrení pacienti a my nebudeme mať z čoho na výplatu. Je to zlé,“ zhodnotil.

Problémy avizovali aj v Poprade

Rovnako popradská nemocnica avizovala pred časom medziročný nárast nákladov na energie vo výške 300 percent. Jej hovorkyňa Sylvia Galajda v polovici septembra SITA informovala, že vedenie nemocnice pracuje na sérii úsporných opatrení, ktoré plánuje zaviesť do praxe na obdobie zimných mesiacov.