Mali by sme sa pripraviť na možný výskyt koronavírusu aj u nás, upozorňuje hlavný hygienik

Mali by sme sa pripraviť na to, že sa aj u nás objaví prípad nákazy novým koronavírusom. Hlavný hygienik SR Ján Mikas to uviedol vo štvrtok pred zasadnutím Bezpečnostnej rady SR.

Otázkou podľa neho je, ako rýchlo sa tento prípad a jeho kontakty podarí zachytiť.

„Dôležité je, aby sme takýto prípad čím skôr izolovali a poskytli mu adekvátnu liečbu, aby sa u nás nešírila epidémia,“ uviedol.

Zavrieť hranice nepomôže

Ministri zdravotníctva Talianska a okolitých krajín sa podľa Mikasa zhodli na tom, že uzatvorenie hraníc alebo nejaké veľké kontroly sú neefektívne.

„Treba sa zamerať hlavne na to, aby ľudia, ktorí odtiaľ idú, kontrolovali svoj zdravotný stav a v prípade klinických príznakov kontaktovali telefonicky lekárov,“ konštatoval.

Samotné meranie teploty cestujúcich na letiskách je podľa hlavného hygienika SR diskutabilné, nakoľko inkubačný čas je 14 dní a veľa ľudí by prešlo bez príznakov.

„To znamená, že by mohli byť nakazení, ale nemajú ešte teplotu. Zároveň je čas chrípky, možno by sme zachytili akútne respiračné ochorenia a zbytočne by títo ľudia boli hospitalizovaní. Situáciu monitorujeme, nepodceňujeme. Na druhej strane ani nechceme šíriť paniku,“ uzavrel.