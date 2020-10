Penta je pripravená vstúpiť do ringu, Matovič používal v prípade VšZP chybné argumenty

Investičná skupina Penta vyzýva štát, aby podporil férovú súťaž medzi poisťovňami. „Sme pripravení vstúpiť do ringu, do ktorého nás volá premiér. V tom ringu by sa však mal odohrať férový zápas o čo najlepšie služby pre poistencov. Takýto zápas by sme privítali a budeme radi, ak sa kroky súčasnej vlády uberú týmto smerom,“ uviedla finančná skupina v reakcii na stredajšiu tlačovú konferenciu predsedu vlády Igora Matoviča, na ktorej vysvetľoval, prečo ide jeho kabinet podporiť štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) sumou 100 mil. eur.

Chyby riadenia

Ak chce vláda podľa Penty zásadne meniť systém verejného zdravotného poistenia, mala by vytvoriť podmienky pre čo najlepšiu súťaž o poistenca a zároveň zadefinovať štandard a nadštandard, a vytvoriť tak priestor, aby zdravotné poisťovne mohli medzi sebou súťažiť aj vo výške poistných sadzieb.

Skupina sa tiež podľa zverejneného stanoviska nebráni návrhu, aby poistenci mohli meniť zdravotnú poisťovňu kedykoľvek počas roka.

„Penta má záujem o dlhodobé a stabilné pôsobenie v zdravotníckom sektore. Preto vítame diskusiu nad zmenami pravidiel tak, že by podporili súťaž medzi zdravotnými poisťovňami v prospech poistencov,“ uvádza skupina.

Igor Matovič podľa nej vo svojom stredajšom vystúpení opakovane používal demagogické argumenty o tom, ako VšZP dopláca v prospech súkromných zdravotných poisťovní na súčasný prerozdeľovací mechanizmus.

„Opak je pritom pravdou. Od roku 2010 prispela len zdravotná poisťovňa Dôvera sumou viac ako 1,1 miliardy eur v prospech VšZP. To, že štátna zdravotná poisťovňa napriek tomu dosahuje záporný výsledok medzi svojimi príjmami a výdavkami je skôr dôkazom chýb pri jej riadení,“ tvrdí Penta.

Svedčí to podľa nej skôr o jej nedostatkoch pri revíznej činnosti, pri nákupe zdravotnej starostlivosti a vnútornej neefektivite aj v podobe prezamestnanosti.

V prospech súkromných poisťovní

Predseda vlády Igor Matovič v stredu vyhlásil, že predchádzajúca vláda okradla len za minulý rok Všeobecnú zdravotnú poisťovňu v prospech súkromných zdravotných poisťovní o 58 mil. eur.

Robert Fico s krytím Petra Pellegriniho podľa Matoviča vytvoril systém, kde tunelovali štátnu poisťovňu v prospech súkromných. Za roky 2017, 2018 a 2019 podľa neho tento systém okradol VšZP o 243 mil. eur.

„Fico s Pellegrinim spravili z VšZP ošklbanú hus, ale perie nekončilo v našom spoločnom paplóne, ale skončilo v duchne pána Jaroslava Haščáka a ďalších ľudí, ktorí vlastnia súkromné zdravotné poisťovne,“ konštatoval Matovič. Preto sa podľa neho kabinet rozhodol poskytnúť štátnej poisťovni pomoc vo výške 100 mil. eur.

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode a v realitnom developmente.

Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 46 000 ľudí a v roku 2019 dosiahla hodnota aktív skupiny 11,2 miliardy eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.