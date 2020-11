Matovič tvrdí, že sme objavili atómovú bombu proti koronavírusu, Krajčí je opatrný optimista

Slovensko je v otázke zvládnutia druhej vlny pandémie koronavírusu na dobrej ceste. Konštatoval to v piatok na tlačovom brífingu minister zdravotníctva Marek Krajčí. Toho v medzitýždennom porovnaní potešil najmä spomalený nárast 14-dennej incidencie, počtu hospitalizovaných na pľúcnej ventilácii aj JIS.

Navyše percento pozitívne testovaných kleslo (aktuálne 13,9 %, minulý týždeň 19,4 %), čo je podľa Krajčího veľmi dobrý trend, aj keď toto číslo skresľuje celoplošné testovanie.

Reprodukčné číslo kleslo

Slovensku rovnako v medzitýždennom porovnaní kleslo aj reprodukčné číslo a počet infikovaných. Minister zdravotníctva je však v prílišnom optimizme opatrný, pretože počet infikovaných nad 65 rokov, teda najrizikovejšej skupiny, výrazne narástol.

Na brífingu sa zúčastnil aj premiér Igor Matovič, ktorý sa objavil na verejnosti prvýkrát po absolvovaní domácej karantény.

„Slovensko ide dobrou cestou, aj keď v zahraničí počty nakazených prudko rastú. Kleslo nám reprodukčné číslo a počet infikovaných v týždennom meradle o 7 %. Pričom minulý týždeň tam bol medzitýždňový nárast o 48 %. Som však smutný z výrazného nárastu infikovaných nad 65 rokov. Minulý týždeň bol výsledok 1 501 aktuálne 2 429,“ uviedol Marek Krajčí.

Najlepší je okres Rožňava

Najviac postihnutými okresmi sú na Slovensku aktuálne Bánovce nad Bebravou, Ružomberok a Sabinov. Naopak, veľmi dobre sú na tom južné regióny Slovenska, najlepšie Rožňava.

„Celoplošné testovanie dosiahlo presne to, čo sme od neho očakávali. Zlomili sme koronavírusu pomyselný väz na krivke. Druhé celoplošné testovanie by malo tento efekt ešte umocniť. Samozrejme musíme pokračovať v dodržiavaní R-O-R. Ak si to nepokazíme, ponúkneme k slobode inú, úspešnú cestu voči iným krajinám EÚ. Celoplošným testovaním sme doslova objavili atómovú bombu voči koronavírusu,“ povedal v piatok premiér Igor Matovič.