Na dovolenku do zahraničia radšej tento rok necestujte, radí známa česká virologička

Ľudia by tento rok mali radšej dovolenkovať doma, cestovať na letnú dovolenku do zahraničia zatiaľ nie je ten najlepší nápad.

Myslí si to virologička Soňa Peková, ktorá sa stala jednou z najväčších českých odborníčok na šírenie nového koronavírusu.

„Ešte tento rok je vhodné zostať doma. Veľmi by som poprosila ľudí v našej krajine, aby radšej podporili tuzemský cestovný ruch,“ zdôraznila v rozhovore pre český spravodajský server novinky.cz.

Do Vianoc bude Covid-19 minulosťou, myslí si

Epidemiologická situácia v mnohých častiach sveta i Európy ešte totiž nie je podľa Pekovej úplne priaznivá.

„To, čo považujem za rizikové, je, že sem môže byť vírus importovaný z oblastí, kde ešte nie je epidemiologická situácia vyriešená. Ide o to, aby sme si to sem znovu nepriviezli z miest, kde by vírus ešte mohol byť aktívny a funkčný,“ uviedla.

Peková, ktorá vedie biologické laboratórium Tilia, sama strávi tento rok dovolenku doma a ľudí prosí, aby nasledovali jej príklad.

V inom rozhovore Peková vyjadrila presvedčenie, že Česko zatiaľ epidémiu zvládlo a druhá vlna koronavírusu mu nehrozí. Odhaduje, že do Vianoc bude Covid-19 minulosťou a zmizne z celej planéty.