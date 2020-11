Nahradí nepríjemný výter z nosa dychový test? Podľa vedcov odhalí koronavírus za pár sekúnd

Odborníci z Walesu vyskúšali nový dychový test, ktorý odhalí infekciu koronavírusom za niekoľko sekúnd. Analýza ukázala, že test dokáže rozlíšiť vírus od iných hrudníkových infekcií takmer okamžite.

Firma Imspex Diagnostics uviedla, že pomôcka by mohla byť pripravená na použitie do šiestich mesiacov, všetko záleží na zaistení dostatku financií.

Zakladateľ spoločnosti Santi Dominguez vyhlásil, že má „obrovský potenciál“. „Môžete veľmi rýchlo odobrať vzorku, je to neinvazíne a nepotrebujete špeciálne vyškoleného pracovníka,“ vyjadril sa.

Dychový test verzus výter

Firma pôvodne pracovala na testoch na odhalenie iných ochorení, ako napríklad rakoviny pľúc a na rozlíšení bakteriálnych a vírusových ochorení dýchacích ciest. Po vypuknutí súčasnej pandémie sa však zamerala na COVID-19.

Svoj výrobok už otestovali na pacientoch v nemocniciach v škótskom Edinburghu a nemeckom Dortmunde.

Štúdiu viedli odborníci z anglickej Loughborough University, ktorí sa zamerali na to, či test dokáže rozlíšiť pacientov s COVID-19 a inými hrudníkovými infekciami.

Test analyzoval vzorky dychu, pričom hľadal prchavé chemikálie, ktoré by mohli odhaliť, prečo je pacient chorý a má dýchacie problémy. Podarilo sa im pritom odhaliť ochorenie COVID-19, čo následne potvrdili aj výtery.

Odhalí závažnosť ochorenia COVID-19

Nový test dokázal s 80-percentnou úspešnosťou odhaliť prepuknutie ochorenia COVID-19 a rozlíšil ho od iných komplikácií, akými sú astma či bakteriálny zápal pľúc.

Počas štúdie v Edinburghu sa im podarilo identifikovať chemické zlúčeniny, ktoré majú „významnú prediktívnu hodnotu“ týkajúcu sa vážnosti ochorenia.

Test by mohol pomôcť aj počas chrípkových období. „Ak sa preukáže jeho spoľahlivosť, ponúkne možnosť rýchlej identifikácie ochorenia COVID-19 na pohotovosti a zlepší sa tak manažment pacientov a bezpečnosť personálu,“ uviedli autori.

Nedostatok financií na výrobu

Firma priznala, že výrobok potrebuje ďalšie vylepšenia, aby ho mohli bežne používať v nemocniciach či na iných miestach, ako napríklad na letiskách. „Sme malá firma, so súčasnými zdrojmi by sme našli riešenie o 12 až 18 mesiacov. S adekvátnou podporou by sme sa mohli dostať na trh už o šesť mesiacov,“ povedal Dominguez.

Objasnil, že do súčasného stavu sa im podarilo dostať aj vďaka podpore waleskej vlády. Teraz sa však musia pohnúť vpred. „Jedna vec je dosiahnuť schválenie použitia technológie, no dôležité je, aby ste ju dokázali aj vyrábať v dostatočnom množstve,“ uzavrel.