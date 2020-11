Návrh rozpočtu zdravotníctva je nedostatočný, upozorňujú lekári, nemocnice aj pacienti

Návrh rozpočtu zdravotníctva je nedostatočný. Podfinancovaný rozpočet nebude schopný zabezpečiť systémové zmeny, nezabráni odchodu zdravotníkov a nezabezpečí nielen zvyšovanie, ale ani udržanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.

Zvýšenie kvality a hodnoty pre pacienta

Prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár to uviedol na tlačovej besede zástupcov najväčších organizácií v zdravotníctve.

„Prostriedky, ktoré vnímame ako nevyhnutné na investície a zvýšenie kvality a hodnoty pre pacienta v rozpočte v podstate nevidíme,“ uviedol.

Organizácie preto požadujú navýšenie platby za poistencov štátu minimálne na úroveň 5 % priemernej mzdy spred dvoch rokov.

„Predstavuje to 54,60 eur, čo je stále o takmer 11 eur menej ako v Českej republike,“ upozornil Kollár. Dôležité je podľa neho taktiež dofinancovanie strát v zdravotníctve, ktoré spôsobila pandémia ochorenia COVID-19.

Slovenskí lekári a sestry nemusia prísť

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko upozornil, že Česko a Maďarsko budúci rok výrazne zvyšujú platy zdravotníkom. Hrozí tak nielen to, že slovenskí lekári a sestry späť na Slovensko neprídu, ale navyše príde k ďalšiemu odlivu slovenských lekárov a sestier do českého zdravotníctva a z juhu Slovenska do maďarského zdravotníctva.

„Potrebujeme dofinancovať sektor tak, aby neprichádzalo k výpadkom, predlžovaniu čakacích dôb a aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť,“ podotkol prezident Asociácie súkromných lekárov SR Marián Šóth.

Podpredseda Asociácie dopravnej zdravotnej služby Ernest Caban doplnil, že každá optimalizácia a optimalizačný proces má vo finálne dopad na pacienta. „Tomuto treba zabrániť,“ dodal.

Návrhy organizácií podporila taktiež Asociácia na ochranu práv pacientov. Ako konštatovala prezidentka asociácie Mária Lévyová, ich hlavným cieľom je zabrániť kolapsu zdravotníctva.

Predvídateľný a stabilný rozpočet

„Každé fungujúce zdravotníctvo musí byť postavené na predvídateľnom, stabilnom a dostatočnom rozpočte a financovaní,“ konštatovala prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Zuzana Dolinková s tým, že súčasný návrh rozpočtu ani jeden z týchto atribútov nespĺňa.

K požiadavkám sa pripojila aj Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení, členka rady asociácie Eva Janusová vyzvala aj na konštruktívny dialóg s kompetentnými.

Zástupcovia najväčších organizácií v zdravotníctve sa zatiaľ k prípadnému štrajku vyjadrovať nechceli. Veria totiž, že ich návrhy minister podporí a bude bojovať za navýšenie rozpočtu.

„Pokiaľ nebude dofinancovanie, nebude žiaden štrajk, tu totiž žiadna zdravotná starostlivosť nebude,“ doplnil Marián Šóth.

Organizácie žiadajú ministra zdravotníctva Mareka Krajčího o neodkladné stretnutie k ich návrhom. Upozorňujú totiž aj na potrebu dialógu medzi ministerstvom a zdravotníckymi organizáciami, ktoré podľa nich absentuje.