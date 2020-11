Zákon hovorí jasne, dofinancovať by mal štát aj súkromné zdravotné poisťovne, tvrdí analytik

Ministerstvo financií malo podľa platného legislatívneho znenia automaticky dofinancovať všetky zdravotné poisťovne, a to bez ohľadu na vlastníctvo. Poukázal na to na sociálnej sieti bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) a zdravotnícky analytik Martin Smatana.

Napriek tomu vláda v stredu schválila opätovné dofinancovanie len štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). „To, že sa takýmto dofinancovaním ukrivdilo 2,2 miliónom poistencom súkromných poisťovní je asi pre ministerstvo akceptovateľná vedľajšia škoda,“ konštatoval Smatana.

Na hulváta a bez debaty

Zdravotnícky analytik upozorňuje, že rozpočet na budúci rok bol už schválený a v ňom potreba urgentne dofinancovať VšZP uvedená nebola. Znamená to podľa neho, že rozpočet na rezort je na budúci rok len zdrap papiera.

„Toto síce v prípade zdravotníctva vždy tak nejako aj bolo, ale ešte nikdy sa to tak skoro neprejavilo. Ministerstvo financií totiž vždy nútilo zdravotníctvo do umelých úspor a sekali sa aj preukázateľné výdavky. Hlavne, aby deficit sedel, veď v priebehu roku ‚dofinancujeme‘,“ konštatoval Smatana.

Ak je podľa neho zámerne chybný rozpočet dôvod dofinancovania, tak 2,2 milióna poistencov a tisíce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti čaká extrémne náročný rok.

Cieľom je podľa Smatanu taktiež ‚zničiť‘ súkromné zdravotné poisťovne, čo nie je nová idea. „Zavedenie unitárneho systému nikto ministerstvu ako ideu neberie. Rozdiel však je, ak to niekto robí transparentne tým, že to ohlási, pripraví, zanalyzuje a obháji a tým, že to niekto robí na hulváta, bez debaty,“ konštatoval s tým, že sa tak stalo práve v stredu.

Čakala sa zmena

Bývalý šéf IZP súhlasí s tým, že zisk v rezorte musí byť regulovaný. Poukazuje však na to, že vo svete sa to robí cez štátom určené čakacie doby, minimálnu sieť, jasné indikátory kvality a iné opatrenia, ktoré dávajú ministerstvu nástroj ako riadiť celý sektor stabilne, predvídateľne a najmä s jasnou víziou.

„Kým tak ministerstvo nebude fungovať, tak môžeme aj päťkrát dofinancovať sektor a mať najväčšiu štátnu poisťovňu a budeme stále v TOP 5 najhorších krajín s odvrátiteľnou úmrtnosťou a nízkou efektivitou poskytovanej starostlivosti,“ uviedol Smatana.

Spôsob, akým si vyplatili súkromné poisťovne dividendy nepovažuje zdravotnícky analytik za korektný. Dodáva však, že nedostatky, ktoré to umožňovali, sú dnes už legislatívne napravené. „Ak by sa doriešili nároky pacienta, tak nás vlastníctvo poisťovní vôbec ‚trápiť‘ nemusí,“ uviedol.

„Asi väčšina z nás čakala pred voľbami zmenu. U nás v sektore sme čakali tím reformačný, ale mám čoraz viac pocit, že prišiel tím deformačný. Viem, že v dnešnej dobe takmer každý, kto nesúhlasí s vôľou pána premiéra, je označený ako súkromník, prisluhovač zisku či Penťák. Nám ‚kuvikom‘ ide pritom len o to, aby sa vládlo transparentne, efektívne a s jasne stanovenou víziou,“ uzavrel bývalý generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky.