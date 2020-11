Všeobecná zdravotná poisťovňa by mala byť dofinancovaná, štát ju chce podporiť 98 miliónmi eur

Štát dofinancuje Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) ďalšími 98 mil. eur. Materiál na rokovanie vlády predložilo ministerstvo zdravotníctva po dohode a súhlase ministerstva financií.

Základná povinnosť poisťovne je ohrozená

Návrh podľa rezortu zdravotníctva zohľadňuje ekonomické požiadavky tejto akciovej spoločnosti.

Základné imanie sa má zvýšiť upísaním nových akcií, a to vo forme peňažného vkladu prostredníctvom štátnych finančných aktív. Zvýšenie základného imania štátnej poisťovne v stredu schválil kabinet s pripomienkami.

„Vzhľadom na súčasnú situáciu je ohrozená základná povinnosť spoločnosti VšZP, a.s., uhrádzať zdravotnú starostlivosť v súlade so schváleným rozpočtom, Obchodno-finančným plánom spoločnosti VšZP, a.s., na rok 2020 a revíziou výdavkov na rok 2020. Štátne finančné aktíva, ktoré by boli použité na zvýšenie základného imania spoločnosti VšZP, a.s., za účelom dosiahnutia účelu v zmysle vyššie uvedeného, je potrebné vyčleniť vo výške 98 mil. eur,“ vysvetľuje rezort zdravotníctva.

Flexibilná reakcia na krízové situácie

Posilnenie kapitálu je podľa rezortu efektívny spôsob ako flexibilne reagovať na krízové situácie, ktorým v súčasnosti je alebo môže byť VšZP vystavená, napríklad epidémie či pandémie.

„Zároveň je cieľom a prioritou jediného akcionára spoločnosti VšZP, a.s., ktorým je Slovenská republika, záujem, aby najväčšia zdravotná poisťovňa v Slovenskej republike zabezpečovala najvyššiu mieru zdravotnej starostlivosti pri súčasnej najširšej sieti zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Vytvoriť na to má podmienky práve posilnenie základného imania spoločnosti VšZP. Štátna poisťovňa by tak mala byť schopná flexibilne reagovať na potreby a požiadavky poistného kmeňa. Zároveň bude schopná reflektovať na požiadavky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Nejde o nedovolenú štátnu pomoc

Súčasťou materiálu je aj analýza, ktorá má zabezpečiť postup v zmysle právnych predpisov a vyhodnotenie, že nejde o nedovolenú štátnu pomoc. Základné imanie sa tak má zvýšiť bez rizika uloženia sankcie či ďalších komplikácií, ktoré by mohli zvýšenie základného imania vo VšZP zastaviť.

Začiatkom októbra kabinet schválil dofinancovanie VšZP sumou 100 miliónov eur. Základné imanie štátnej poisťovne sa malo podľa návrhu ministerstva zdravotníctva pôvodne zvýšiť o 300 miliónov eur.

„Som veľmi rád, že pôvodná suma 300 miliónov eur klesla na 100 miliónov, napriek tomu sme sa pri tomto hlasovaní zdržali, preto, lebo to nepovažujeme za správne,“ uviedol vtedy minister hospodárstva Richard Sulík.