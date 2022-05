Odborári odmietajú rušenie opatrení na ochranu zamestnancov pred teplotnou záťažou. Poslancov vyzvali, aby takúto novelu nepodporili

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) nesúhlasí s návrhom zrušiť pre zamestnávateľov povinnosť chrániť zamestnancov pri záťaži teplom a chladom.

Oslabenie pozície zamestnanca

Tento krok je súčasťou navrhovanej novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ak by parlament takýto návrh schválil, podľa odborárov sa tým oslabí pozícia zamestnanca pri jeho ochrane pred teplom na pracovisku. Odborový zväz na to upozornil v tlačovej správe.

V súčasnosti je zamestnávateľ povinný zabezpečiť opatrenia pri nadmernej záťaži teplom a chladom pri práci. V návrhu novely zákona, ktorý je po pripomienkovom konaní, sa táto povinnosť pre zamestnávateľa vypúšťa.

Ochrana pracovníkov je dôležitá

„Trváme na tom, aby zostala povinnosť zamestnávateľa vypracovať vnútorný predpis po dohode so zástupcami zamestnancov zachovaná,“ povedala podpredsedníčka SOZ ZaSS Daniela Pochybová.

Upozorňuje na to, že zamestnávatelia sa snažia opatrenia obchádzať. Keď nebudú mať zákonnú povinnosť, zamestnanci nebudú podľa nej vôbec chránení.

„Ak by bola novela zákona schválená v navrhovanom znení, zamestnávateľ by si sám určil, ktoré opatrenia využije,“ uviedla Pochybová. Podľa nej je vylúčené, že by to nebolo na prospech zamestnancov, ale s prihliadnutím na náklady zamestnávateľa.