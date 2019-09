Pacientom v topoľčianskej nemocnici sa budú venovať dobrovoľníci

Pacientom v Nemocnici Svet zdravia Topoľčany budú chvíle strávené v nemocnici spríjemňovať dobrovoľníci. Topoľčianska nemocnica v utorok odštartovala projekt dobrovoľníckych centier Krajší deň. Stala sa tak jedenástou v sieti Svet zdravia, ktorá sa doň oficiálne zapojila.

Ambasádorom Krajšieho dňa v Topoľčanoch sa stal spevák Tomáš Bezdeda.

„Mnohí pacienti sa môžu cítiť v nemocnici opustení,“ vysvetľuje autorka a garantka projektu Tatiana Kosťová. „Ak sú deti hospitalizované bez rodiča, alebo ide o seniorov bez príbuzných, je dôležité, aby svoj voľný čas po ukončení liečebno-diagnostických procedúr trávili zmysluplne. To zlepšuje ich psychickú pohodu a napomáha liečebnému procesu,“ dodáva.

V Topoľčanoch sa venujú najmä detským pacientom

Dobrovoľnícky projekt vznikol ešte v roku 2016, kedy sa doň zapojili prvé nemocnice siete Svet zdravia, a to v Humennom a Banskej Štiavnici.

„Čas, ktorý musí pacient stráviť v nemocnici, bez blízkych a so zdravotnými problémami, je náročný azda pre každého. Sme preto veľmi vďační dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli obetovať časť svojho voľného času a nezištne ho venovať našim pacientom. Mimo vyšetrení a procedúr tak pacienti môžu prísť na iné myšlienky a zmysluplne využiť svoj voľný čas,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Topoľčany Viktor Dudáš.

Svoju aktivitu dobrovoľníci v topoľčianskej nemocnici zamerajú primárne na pacientov na detskom oddelení, ale aj na neurologickom či internom.

Celý priebeh návštevy bude prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu pacientov. Môže ísť o tichú prítomnosť, rozhovor, vypočutie, prechádzku, čítanie knihy či hranie spoločenskej hry.

Okrem individuálnej dobrovoľníckej práce centrá organizujú aj spoločné akcie pri príležitosti sviatkov, ako sú Mikuláš, Vianoce či Veľká noc.

S chorými treba komunikovať pozitívne

„Veľmi dôležité je komunikovať s chorými ľuďmi pozitívne a s orientáciou na zdravé veci, na pekné spomienky z ich života a sprostredkovať im dianie z ich mikroregiónu. Každý dobrovoľník sa môže s jeho vybraným pacientom podeliť o svoje koníčky a pomôcť vyplniť čas človeku v náročnej životnej situácii, akou hospitalizácia, prirodzene, je,“ vysvetľuje Kosťová.

„Ak dokážeme na inej tvári vyčariť úsmev, potešiť milým slovom, vypočuť trápenie či urobiť niekomu krajší deň, to je skutočná pomoc. Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre jedného konkrétneho človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť do projektu Krajší deň, ktorý je práve o jednoduchých, no dôležitých dobrých skutkoch,“ dodal ambasádor projektu, spevák Tomáš Bezdeda.

V rámci centra Krajší deň sa v topoľčianskej nemocnici vyškolilo už 14 dobrovoľníkov. V nemocnici im je k dispozícii jeden zamestnanec ako ich koordinátor. Ten súčasne spolupracuje s inštitúciami a s organizáciami v meste. Pomáha dobrovoľníkom pri výbere vhodných pacientov, predstaví dobrovoľníka pacientovi, venuje sa dobrovoľníkom pri zabezpečovaní ich potrieb vyplývajúcich z pôsobenia v nemocnici.

Najviac záujemcov o dobrovoľnícku činnosť pochádza z radov študentov, no sú medzi nimi aj dôchodcovia a ľudia v produktívnom veku.

Odporúčaný profil dobrovoľníka vek 17 rokov a viac;

dobrý zdravotný stav;

správna dávka sebareflexie, empatie a trpezlivosti;

pozitívne naladený;

ochotný aspoň jedenkrát do týždňa navštíviť pacientov nemocnici na jednu až dve hodiny.

V prvom polroku sa zapojilo 222 pravidelných dobrovoľníkov

Minulý rok projekt prebiehal v celkovo desiatich nemocniciach Sveta zdravia – v Humennom, Banskej Štiavnici, Trebišove, Rimavskej Sobote, Rožňave, Svidníku, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Partizánskom a Dunajskej Strede.

V roku 2019 bolo počas prvých šiestich mesiacov do projektu zapojených celkovo 222 pravidelných, aktívnych dobrovoľníkov, ktorí spoločne odpracovali vyše 1992 dobrovoľníckych hodín.

Spolu pomohli 512 pacientom na detských oddeleniach a 1181 pacientom na oddeleniach dlhodobo chorých, resp. geriatrických oddeleniach.

Okrem pravidelných dobrovoľníkov do nemocnice prichádzajú počas jednorazových akcií (napr. Mikuláš) aj nárazoví dobrovoľníci.

Bližšie informácie vrátane potrebných kontaktov na dobrovoľnícke centrá Krajší deň pre záujemcov nájdete na webstránke projektu.