Pfizer vakcínu proti COVID-19 pred prezidentskými voľbami v USA mať nebude, hoci si to Trump želá

Firma Pfizer Inc. nemôže požiadať o núdzové schválenie svojej vakcíny proti COVID-19 skôr ako v treťom novembrovom týždni a urobiť to môže len vtedy, ak všetko pôjde dobre. Uviedol to v piatok generálny riaditeľ spoločnosti Albert Bourla.

Hoci americký prezident Donald Trump opakuje sľuby, že vakcína bude k dispozícii pred dňom prezidentských volieb, vedci upozorňujú, že nie je pravdepodobné, aby údaje ukazujúce, či vakcína naozaj funguje, prišli skôr ako v novembri alebo decembri.

Vakcína musí byť aj bezpečná

Šéf spoločnosti Pfizer už dlhšie hovorí, že skúšky môžu koncom októbra ukázať, či vakcína jeho firmy naozaj chráni pred koronavírusom. V piatok však ujasnil, že účinnosť je len jedna časť rovnice. Musí sa tiež preukázať, že vakcína je bezpečná.

Na kvalifikáciu vakcíny pre „núdzové schválenie“ je nutné najmenej dva mesiace po druhej dávke sledovať prinajmenšom polovicu účastníkov rozsiahlej štúdie. Počas tohto obdobia by sa mali prejaviť vedľajšie účinky.

Pracujú rýchlosťou vedy

Bourla odhaduje, že štúdia Pfizeru na vzorke 44-tisíc ľudí dospeje do tejto etapy v treťom novembrovom týždni. „Pracujeme rýchlosťou vedy,“ napísal v liste zverejnenom na internetovej stránke firmy.

Aj keby sa vakcína objavila koncom roka, k dispozícii hneď bude iba v obmedzenom množstve. O tom, ktorí ľudia ju dostanú ako prví, rozhodne americká vláda, pričom takmer určite to budú zdravotníci.

Vláda odhaduje, že dostatok vakcín na rozsiahle očkovanie bude na jar budúceho roka.