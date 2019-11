Poistenci sa pohli: od januára zmení zdravotnú poisťovňu 242 214 ľudí

aktualizované 22. novembra, 14:10

Poistenci tento rok nezaháľali. Takmer štvrť milióna z nich sa rozhodlo zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu. Celkovo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou akceptoval 242 214 prihlášok.

Ako úrad informoval, celkovo tak od januára bude mať novú poisťovňu takmer 4,7 % poistencov.

Vlani pritom poisťovňu zmenilo 132 494 ľudí, čo bolo necelých 2,6 % obyvateľstva. Podobné čísla vykazovali aj predchádzajúce roky.

Súkromníci bodujú

Úbytok ako jediná vykázala Všeobecná zdravotná poisťovňa. Od januára príde o 145 076 poistencov, čo je pokles poistencov o 4,64 %.

Odídenci zamierili do súkromných poisťovní. Dôvera si zaknihovala nárast o 68 294 poistencov, čo jej poistný kmeň navýši o 4,43 %.

Najmenšia poisťovňa Union získala o niečo viac poistencov, a to 76 782. Pre ňu je to však výrazný nárast, keďže to znamená rast poistného kmeňa o 15,48 %.

Zdroj: vZdravotnictve.sk

Poradie sa nemení

Napriek rekordnému počtu prepoistených ich ešte stále nebolo dosť na to, aby sa poradie zdravotných poisťovní zmenilo.

Dominantným hráčom naďalej ostáva VšZP. Jej podiel však klesol na 57,73 %. Prvý raz tak má menej ako 60 % trhu, stále však ovláda viac ako polovicu.

Na druhom mieste sa drží Dôvera s rastom na 31,18 %. Union si z koláča ukrojila 11,09 %.

Graf: vZdravotnictve.sk

Trend sa preto nemení – súkromné poisťovne každý rok posilňujú na úkor štátnej.

Prehlasovalo sa najmä na východe

Najväčší pohyb evidovali v Prešovskom kraji, kde poisťovňu zmenilo 55 853 poistencov. Čulo bolo aj v Košickom kraji, kde sa prehlásilo 48 586 poistencov.

Naopak, najvernejší poistenci žijú v Trnavskom kraji, kde k zmene pristúpilo len 19 002 poistencov. Bolo to len o niečo menej ako v Trenčianskom kraji, kde úrad zaevidoval 20 833 prihlášok. Nasledoval Bratislavský kraj s 21 255 zmenami.

Zo zahraničia zmenilo poisťovňu 165 klientov.

Zamietnutých prihlášok bolo menej

Celkovo ÚDZS dostal 246 945 prihlášok, neakceptoval 5 968 z nich. Ide o pokles oproti minulému roku, kedy ich odmietol 6 632.

Pokles nie je len v absolútnych číslach. Znížil sa aj podiel na celkovom počte prihlášok, keďže tento rok bol celkový počet takmer dvojnásobný.

Najčastejším dôvodom, pre ktorý sa prestup do inej poisťovne napokon neuskutočnil, bolo späťvzatie prihlášky. Prestup si rozmyslelo 2 984 poistencov. Pre duplicitu úrad vyradil 1 456 prihlášok.

Spolu 74 prehlasovaných poistencov zomrelo, 699 nemalo poistný vzťah. Zvyšné prihlášky úrad zamietol pre administratívne chyby, ako je nesúlad s rodným číslom či menom poistenca.

Úrad riešil osem podnetov

V prepoisťovacej kampani ÚDZS riešil osem podnetov. Najviac, päť z nich, ich prišlo na adresu Unionu. Dva sa týkali nezákonného prepoistenia, úrad ich však vyhodnotil ako neopodstatnené, keď poisťovňa prihlášku stornovala. Zvyšné tri, ktoré sa týkajú poisťovania prostredníctvom makléra a poskytovania klamlivých informácií úrad ešte neuzavrel a stále ich rieši.

Na Dôveru prišli tri podnety, pričom jeden, sťažujúci sa na klamlivé informácie, ÚDZS vyhodnotil ako neopodstatnený. Zvyšné dva sú o prepoisťovaní maklérom, aj tie ÚDZS stále rieši.

Na VšZP neprišiel ani jeden podnet.