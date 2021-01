Postapokalyptický svet v meste Wu-chan. Ako to bude vyzerať po pandémii na Slovensku?

Čínske mesto Wu-chan sa do povedomia verejnosti dostalo ešte v decembri 2019, keď do sveta vyslalo správu o novom víruse SARS-CoV-2, ktorý sa v tamojšej provincii objavil. V tom čase ešte nikto netušil, že to bude začiatok pandémie.

O viac ako rok neskôr sa o inak pomerne nenápadnom meste hovorí ako o prvom postapokalyptickom. V meste s 11 miliónmi obyvateľov zaznamenali viac ako 50-tisíc prípadov nového koronavírusu, pričom tam doteraz zomrelo takmer 4 000 ľudí.

V oboch týchto štatistikách sme už čínske mesto predbehli. Život vo Wu-chane sa napriek relatívne dobrým číslam zásadne zmenil a čaká to celý svet. New York, Naí Dillí, Paríž či Praha, ale aj Slovensko budú o pár mesiacov vyzerať rovnako. Aké to tam je?

Ako si to svet bude pamätať

Wu-chan, hlavné mesto provincie Chu-pej, patrí v strednej Číne k jednému z najväčších miest. V porovnaní s Pekingom je na počet obyvateľov polovičný, no žiadna z európskych metropol (ak nepočítame Istanbul) okrem Moskvy, nie je ľudnatejšia.

Pri tomto letmom porovnaní sa zdá, že pandémiu koronavírusu zvládli veľmi dobre, avšak treba zobrať do úvahy aj povesť Čínskej ľudovej republiky. Vo Wu-chane väčšina obyvateľov oficiálnych štatistikám neverí. Poznajú totiž príliš veľa ľudí, ktorí ochoreli či zomreli.

Čínska komunistická strana bola mimoriadne úspešná v rýchlom potláčaní infekcie, to sa jej nedá uprieť. Ale rovnako je mimoriadne silná pri kontrole toho, ako si na katastrofu bude pamätať nielen svet, ale dokonca aj ľudia, ktorí pandémiu prežili.