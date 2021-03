Poznáme najčastejšie diagnózy, ktoré privedú pacientov s COVID-19 do nemocnice

Koronavírus spôsobuje ochorenie COVID-19, ktoré, v tom lepšom prípade, mnohí vyležia doma. Stav tisícov pacientov si však vyžaduje odbornú starostlivosť a preto skončia v nemocniciach.

Na priebeh ochorenia má vplyv aj celkový zdravotný stav človeka a diagnózy, ktorými trpel ešte pred infekciou vírusom.

Najčastejšie diagnózy

Odborníci z Gerald J. and Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and Policy sa zamerali na najčastejšie diagnózy, ktoré priviedli dospelých pacientov s COVID-19 do nemocnice.

S využitím matematickej simulácie zistili počet a pomer hospitalizácií s COVID-19, ktorým sa dalo predísť, ak by pacientov netrápili štyri problémy: obezita, vysoký krvný tlak, cukrovka alebo zástava srdca.

Výskum zverejnili v Journal of the American Heart Association (JAHA).

Budúce pandémie

Štyroch „vinníkov“ vybrali na základe dát zo štúdií z celého sveta, ktoré ukázali, že každý z nich je dôležitým faktorom v priebehu ochorenia COVID-19.

Špecifické riziko pre každú diagnózu analyzovali na základe dostupných údajov o pacientoch, ktorých rozdelili podľa pohlavia, veku a rasy.

Vedúci výskumu Dariush Mozaffarian uviedol, že vakcíny zredukujú počet hospitalizovaných, no dôležité sú aj celkové zmeny v kardiometabolickom zdraví.

„Vieme, že samotné zmeny v stravovaní, aj bez straty hmotnosti, rapídne zlepšujú metabolické zdravie do šiestich až ôsmich týždňov. Je nevyhnutné otestovať takéto zmeny životného štýlu s cieľom redukovať vážne prípady COVID-19, ale aj v súvislosti s pandémiami, ktoré nás zrejme čakajú,“ vysvetlil.

Zbytočné hospitalizácie