Vedci po roku zistili, ako dlho sa udrží koronavírus na oblečení a ktoré textílie sú najrizikovejšie

Medzi účinné spôsoby boja proti šíreniu koronavírusu patrí aj dôsledná hygiena a čistenie povrchov, s ktorými prichádzame často do kontaktu.

Vírus síce napáda človeka, no dokáže prežiť aj na rôznych povrchoch, kde stále predstavuje určité riziko. Preto je dôležité dbať na dezinfekciu predmetov a plôch, ktoré sú potenciálnym zdrojom nákazy.

Oblečenie

Patrí medzi ne aj oblečenie. Môže byť vhodným „transportným prostriedkom“, ktorý vírus využije na cestu do našich domácností. To je už pomerne známa informácia, no nová štúdia anglickej De Montfort University v meste Leicester prichádza s novým poznatkami.

Doteraz neboli známe fakty o tom, ako dlho dokáže koronavírus prežiť na oblečení. Štúdia, ktorú viedli mikrobiologička Katie Laird, virologička Maitreyi Shivkumar a výskumníčka Lucy Owen, to nielen odhaľuje, ale dokonca aj pomenúva najrizikovejšie textílie.