Psychiatrickým ambulanciám ubudli pacienti, za poklesom môže byť práve pandémia koronavírusu

V psychiatrických ambulanciách sa vlani nechalo vyšetriť menej pacientov ako v roku 2019, a to o 7,5 percenta. Najčastejším dôvodom ambulantnej liečby ostávajú, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, afektívne poruchy.

Boli diagnostikované u takmer tretiny všetkých vyšetrených osôb. Nasledovali neurotické stresom podmienené a somatoformné poruchy, ktoré sa týkali takmer 26 percent osôb a organické duševné poruchy vrátane symptomatických, ktoré sa prejavili u takmer 20 percent ľudí. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Pri všetkých troch uvedených skupinách diagnóz prevažoval počet žien oproti mužom. Muži výrazne, viac ako trojnásobne, dominovali pri poruchách psychického vývinu a poruchách psychiky a správania zapríčinenej užívaním alkoholu a psychoaktívnych látok.

Pribúda starších pacientov

Takmer dvojnásobne zase dominovali pri poruchách správania a emočných poruchách so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania. V roku 2020 bola pritom psychická porucha diagnostikovaná prvýkrát v živote viac ako 61-tisíc osobám, ide teda o pokles.

„Tento pokles však pravdepodobne súvisí s pandemickým rokom 2020, kedy bol prístup k zdravotnej starostlivosti čiastočne obmedzený,” uviedla hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá v tlačovej správe.

V roku 2020 prišlo k medziročnému poklesu počtu psychiatrických diagnóz zistených prvýkrát v živote pri všetkých skupinách diagnóz. Jedinou výnimkou sú poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi, ktorých počet vzrástol o viac ako sedem percent.

Najviac prvýkrát objavených psychiatrických diagnóz NCZI eviduje v skupine obyvateľov starších ako 75 rokov, ďalej vo vekovej skupine 45 až 59 rokov a v skupine 60 až 74 rokov. V týchto vekových kategóriách patrili k najčastejším diagnózam organické duševné poruchy vrátane symptomatických.

U detí prevládajú poruchy správania

V skupine detí do 14 rokov boli v roku 2020 najčastejšou skupinou diagnóz zistenou prvýkrát v živote poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania, kam patria aj hyperkinetické poruchy.

Uvedená skupina diagnóz tvorila viac ako polovicu zo všetkých novodiagnostikovaných porúch v tejto vekovej kategórii. Vo vekovej skupine 15 až 19-ročných mali najčastejšie zastúpenie neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy s podielom 34,5 percent.

Uvedené poruchy patrili k najčastejším aj v troch ďalších vekových kategóriách, a to od 20 do 29 rokov, od 30 do 44 rokov a od 45 do 59 rokov.