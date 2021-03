Rekonštrukcia začiatku COVID pandémie. Šanca, že z toho bude epidémia, bola veľmi malá

Zoonotické vírusy, pri ktorých sa človek nakazí od infikovaného zvieraťa, predstavujú pre ľudstvo neustálu hrozbu. Vedci, napríklad aj virológ Boris Klempa, sa obávajú, že niektorí z týchto vírusov dokáže prekonať medzidruhovú bariéru a stane sa nebezpečným pre človeka.

Genetické sekvenovanie vírusu SARS-CoV-2 dokázalo, že vznikol buď pomocou prirodzeného výberu v živočíšnom hostiteľovi pred zoonotickým prenosom na človeka, alebo pomocou prirodzeného výberu v ľudskom hostiteľovi po zoonotickom prenose.

Porovnanie s existujúcimi vírusmi ukázalo, že je na 88 percent podobný so SARS-CoV a až na 96 percent s netopierími koronavírusmi. Do hry však vstupuje aj vírus prítomný u zástupcu šupinavcov (pangolin), nakoľko celogenómová zhoda je v tomto prípade až 99 percent.

Najpravdepodobnejšie sú však netopiere, ktoré predstavujú prírodný rezervoár koronavírusov. Ale až kým v roku 2003 nevypukla epidémia SARS, o koronavírusoch a ich prenose na človeka sa vedelo veľmi málo. Výskum od tej doby značne pokročil.

Hoci je pôvod vírusu SARS-CoV-2 doposiaľ neznámy, predchádzajúce epidémie koronavírusov, ako aj porovnávacie štúdie naznačujú, ktorým smerom sa uberať. Americkí vedci sa rozhodli pomôcť aspoň zrekonštruovať začiatok pandémie. Výsledky sú prekvapivé.

Ako dlho tu bol?

Vedci z University of California, zo San Diego School of Medicine, z University of Arizona a zo spoločnosti Illumina, ktorá vyvíja integrované systémy na analýzu genetických variácií a biologických funkcií, zistili aj to, ako dlho trvalo, kým sa vírus preniesol na človeka.