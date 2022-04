Rozmýšľate nad inou zdravotnou poisťovňou? Proces zmeny by sa mal už čoskoro zefektívniť

Proces zmeny zdravotnej poisťovne by sa mal na Slovensku zefektívniť. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania.

Rezort tiež plánuje upraviť spôsob vymáhania pohľadávok zdravotných poisťovní a aktualizovať prerozdeľovací mechanizmus v zdravotnom poistení.

Pripravovaným legislatívnym návrhom sa má tiež upraviť inštitút predchádzajúceho súhlasu v koncepte zdravotnej starostlivosti poskytovanej poistencovi v inom členskom štáte, odvodové povinnosti pri zamestnancoch bez pobytu na Slovensku, pracujúcich v tzv. tretej krajine, ako aj koncept úhrad za neodkladnú zdravotnú starostlivosť a systém nároku na zdravotnú starostlivosť pre dlžníkov zdravotných poisťovní.

Samotný návrh novely zákona o zdravotnom poistení by malo ministerstvo zdravotníctva predložiť do pripomienkového konania v júli tohto roka.