S návrhom rozpočtu zdravotníctva spokojnosť nepanuje

Návrh rozpočtu zdravotníctva na budúci rok kritizujú poslanci aj poskytovatelia. Zhodujú sa, že je nedostatočný.

Poslanci parlamentného výboru pre zdravotníctvo mali v návrhu niekoľko nejasností, preto rokovanie o ňom nedokončili. Pokračovať by mali dnes.

Dofinancovaniu sa opäť nevyhneme

Na konferencii Zdravotníckych novín Tieňoví ministri zdravotníctva sa pozvaní respondenti zhodli na tom, že dofinancovaniu sa nevyhneme ani na budúci rok.

„Rozpočet je na figu,“ charakterizoval ho tieňový minister zdravotníctva OĽaNO Marek Krajčí. Aj podľa Andrey Letanovskej (Za ľudí) je pravdepodobné, že sa do zdravotníctva budú peniaze dolievať aj na budúci rok. Zároveň upozornila na nedostatočne riešený investičný dlh.

Ján Hencel (KDH) tiež upozornil, že Slovensko zrejme čaká ochladzovanie ekonomiky, čo môže mať dopad aj na príjmy v zdravotníctve.

Martin Barto (SaS) vyjadril obavy, že to bude mať za následok zastavenie veľkých investičných akcií. Konkrétne ide o výstavbu nemocnice na bratislavských Rázsochách a rekonštrukciu banskobystrickej fakultnej nemocnice.

Podľa Oskara Dvořáka (PS/Spolu) by mali byť výdavky v zdravotníctve predvídateľné. Zamerať by sa však chcel na efektivitu vynaložených prostriedkov. „Koľko do zdravotníctva nalejeme, toľko spotrebuje,“ vysvetlil. Aj podľa neho treba do nemocníc investovať.

NKÚ: Dá sa to aj lepšie

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vidí celý návrh rozpočtu pesimisticky. V oblasti zdravotníctva vidí priestor na zefektívnenie napríklad v liekovej politike a v ambulantnej starostlivosti. Uviedol to vo svojom stanovisku k návrhu rozpočtu.

V ambulantnej starostlivosti rast hodnoty za peniaze podľa NKÚ brzdí podhodnotená primárna starostlivosť, ktorá sa prejavuje nízkymi počtami a vysokým priemerným vekom všeobecných lekárov.

Ako NKÚ upozorňuje, príjmy zdravotného poistenia od ekonomicky aktívneho obyvateľstva rastú medziročne od roku 2013. No poistné za poistencov štátu stagnuje. „V porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2019 platba za poistencov štátu dokonca klesá,“ varuje NKÚ.