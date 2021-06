Šedivé vlasy súvisia so stresom. Odborníci odhalili pozitívny jav, ktorý môže vplývať na ich farbu

Hovorí sa, že vlasy sú korunou krásy. Zatiaľ čo u mužov je zrejme najväčším problémom ich vypadávanie, ženy často siahajú po farbách, aby si prekryli svoje šediny.

Vedci z lekárskej univerzity v New Yorku Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeon sa vďaka novej metóde pozreli na príčiny zmeny farby vlasov.

Konkrétne sa zamerali na psychický stres. Štúdia, ktorú zverejnili vo vedeckom časopise eLife, navyše priniesla aj dobrú správu.

Zvratný proces

Tím ako prvý získal kvantitatívne dôkazy spájajúce stres so šedivosťou. Vedúci autor projektu Martin Picard uviedol, že ich práca má oveľa väčší význam ako potvrdenie odvekých špekulácií o prepojení stresu so šedivými vlasmi.

Prínos vidí v oblasti starnutia človeka. „Pochopením mechanizmu, ktorý dovolí starým šedivým vlasom návrat k ich mladému pigmentu, môže priniesť nové informácie o tvárnosti starnutia človeka vo všeobecnosti, a tiež o vplyve stresu,“ povedal.

Podotkol, že ich dáta významne prispievajú k dôkazom o tom, že ľudské starnutie nie je lineárny a fixný biologický proces. „Môže byť aspoň čiastočne zastavený alebo dokonca dočasne zvrátený,“ dodal.

Detailný výskum