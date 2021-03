Slovensku chýba 15-tisíc sestier a ich odchod pokračuje enormným tempom, komora žiada vyššie mzdy

Slovenskému zdravotníctvu hrozí, že vo veľmi krátkom čase príde o 20 % pracovnej sily v ošetrovateľstve. Ako upozorňuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, už dnes na Slovensku chýba 15 000 sestier.

Katastrofálna situácia v nemocniciach

Hlavným dôvodom je vysoký vekový priemer a odchod do predčasného alebo starobného dôchodku. Príčinou enormného odchodu sestier je podľa komory aj katastrofálna situácia v nemocniciach, únava, preťaženie, vyhorenie a nízke mzdy.

„Nielen pandémia, ale nečinnosť a nezáujem riešiť zlú situáciu sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku zapríčinili to, že sme si doslova zavraždili ošetrovateľskú profesiu na Slovensku,“ konštatuje komora s tým, že okolité krajiny situáciu so sestrami začali aktívne riešiť, a to rapídnym zvýšením miezd. Sestry preto doručili Ministerstvu zdravotníctva SR svoj návrh na aspoň čiastočné riešenie stabilizácie ošetrovateľských pracovných síl v našom systéme zdravotníctva, ktorý hovorí o zvýšení miezd.

Stále čakajú jasné riešenia

„Na odpoveď a jasné riešenia stále čakáme. Čakáme už 20 rokov. Môžeme konštatovať, že predstavitelia rezortu zdravotníctva a vlády stále podceňujú situáciu,“ tvrdí komora. Slovensko sa podľa nej dostalo do stavu, ktorý môže vyriešiť len tak, že aktuálne pracovné sily v zdravotníctve zastabilizuje a bude robiť všetko pre to, aby motivovali ľudí vrátiť sa späť na Slovensko.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 40 000 sestier a pôrodných asistentiek.