Slovensku hrozí pri šírení delta variantu koronavírusu až trojnásobok obetí, tvrdí zdravotnícky analytik

Pri šírení delta variantu koronavírusu hrozí na Slovensku trojnásobok obetí oproti druhej vlne pandémie. Nezaočkovaných je totiž približne 800-tisíc ľudí v skupine nad 50 rokov.

Ak by umierali chorí na COVID-19 rovnakým tempom ako počas poslednej vlny, mali by sme na jeseň pri šírení delta variantu približne 40-tisíc mŕtvych. Pre agentúru SITA to uviedol zdravotnícky analytik Martin Smatana.

Pesimistický scenár

Podotkol, že delta variant je o 40 až 60 percent agresívnejší ako britská mutácia, ktorá na Slovensku spôsobila 13-tisíc mŕtvych. Je to síce pesimistický scenár, nakoľko máme už časť populácie s protilátkami, a ak by toto hrozilo, zavedú sa opatrenia, ale matematicky nám to podľa Smatanu hrozí.

Bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky predpokladá, že veľký nárast infikovaných príde najneskôr v septembri, keď sa deti vrátia do škôl, zhorší sa počasie a viac ľudí bude tráviť čas v interiéroch.

Vakcína je efektívna po dvoch týždňoch