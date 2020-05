Štátne karanténne centrá sú preplnené, ale mohla by to vyriešiť mobilná aplikácia

O náhrade povinnej štátnej karantény sa bude rokovať. Po štvrtkovom rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Alternatívou by mohla byť mobilná aplikácia, zatiaľ však jej využívanie podľa Krajčího nebolo dostatočne legislatívne ošetrené.

Definitívne sa majú záležitosti okolo tejto aplikácie doriešiť v pondelok. Inteligentná karanténa by podľa šéfa rezortu zdravotníctva mala zmysel, nakoľko sú štátne karantény preplnené.

Minister uvažoval aj o využívaní rýchlotestov na hraniciach, zatiaľ to však ústredný krízový štáb neschválil. Bol by to určitý skríning, aký sa realizuje v domovoch sociálnych služieb.

Krajčí tiež upozornil, že negatívny test na ochorenie Covid-19 nie je podmienkou na to, aby mohli pacienta operovať. „Pacient môže byť operovaný po dodržaní dvojtýždňovej karantény. Ak si zdravotnícke zariadenie vyžaduje ešte aj test, a tento je indikovaný lekárom, takýto test má byť preplatený z verejného zdravotného poistenia,“ konštatoval.