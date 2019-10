Stratifikácia spôsobí destabilizáciu systému, vyhlasuje lekárska komora

Schválením stratifikácie môže prísť k destabilizácii systému, tvrdí Slovenská lekárska komora (SLK).

Podľa vedenia komory sa zvýšia „už aj tak neprimerané“ kompetencie zdravotných poisťovní, čo SLK považuje za neakceptovateľné.

„Celý proces je nielen vytrhnutý z konceptu potreby riešenia problému slovenského zdravotníctva, ale v navrhovanej podobe neprinesie žiadne riešenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti,“ povedal na štvrtkovom brífingu prezident SLK Marian Kollár.

Poisťovne nemožno sankcionovať, vyhlasuje Kollár

Už terajšie postavenie poisťovní je podľa SLK neadekvátne.

„Na jednej strane sa rozširujú kompetencie zdravotných poisťovní, na druhej nemáme na poisťovne žiadny dosah. V prípade nezabezpečenia toho, čo majú, ich nie je možné sankcionovať,“ konštatoval Marian Kollár.

Stratifikácia podľa SLK umožňuje právomoci na kompletnú reorganizáciu nemocníc na Slovensku.

„Pri šikovnosti finančnej skupiny, akou je Penta a pri majetkovej a riadiacej účasti dvoch najväčších poisťovní, jednej súkromnej a jednej štátnej, je to len otázka času, kedy môže prísť k zmene vlastníckych vzťahov v týchto nemocniciach,“ uviedol prezident SLK.

Treba si podľa neho uvedomiť, že návrh Zdravej zmeny neobsahuje ustanovenia, ktoré by takémuto účelovému konaniu zdravotných poisťovní mohli zabrániť. Lekárske odborové združenie (LOZ) je rovnakého názoru.

Ministerstvo tvrdenia SLK a odborárov odmieta

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová uviedla, že rezort takéto tvrdenia absolútne vylučuje.

„Stratifikácia prinesie do systému veľmi jasné pravidlá, ktoré nastavia bezpečnú, kvalitnú a špičkovú starostlivosť pre pacienta a transparentné pravidlá pre celý systém,“ povedala hovorkyňa rezortu.

Ako uviedla, Zdravá zmena určí jasné pravidlá, aby nedochádzalo k uprednostňovaniu určitých zariadení alebo diskriminácii. Podmienky budú nastavené transparentne pre celý systém.

Zuzana Eliášová zároveň dodala, že ministerstvo sa stretlo so všetkými stranami, tiež so stranou, ktorá ministerku zdravotníctva nominovala do funkcie.

„Uvidíme následne v parlamente, či bude podpora komplexná,“ uzavrela hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.