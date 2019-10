Budú zatvárať nemocnice? Otázky a odpovede k stratifikácii

Deň D sa blíži. Poslanci v parlamente začnú hovoriť o stratifikácii nemocníc. Už z doterajšej turbulentnej histórie je zrejmé, že to bude veľmi zábavná debata.

Aspoň na povrchu. Reforma nemocníc je totiž vážna vec. Vzbudzuje však toľko vášní, prináša toľko mýtov, dezinformácií a nepochopenia, že dúfať v racionálnu a konštruktívnu diskusiu asi nemôžeme.

Aby sme sa zbavili niektorých najväčších nezmyslov a vniesli do veci jasno, prinášame niekoľko najčastejších otázok a odpovedí.

Stratifikácia – čo to je?

Cudzo znejúci pojem sa ministerstvo snažilo prekrstiť na Zdravú zmenu, ale už bolo neskoro. Stratifikácia je zjednodušene povedané rozdelenie nemocníc podľa typu. Nejde o žiadnu novinku, podobné delenie sme tu mali už aj v minulosti.

Namiesto číselného označenia sa však nemocnice rozdelia na lokálne, regionálne, národné a kompetenčné centrá.

Lokálne nemocnice zabezpečia vysokú dostupnosť akútnej starostlivosti.

zabezpečia vysokú dostupnosť akútnej starostlivosti. Regionálne nemocnice zabezpečia komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť.

zabezpečia komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Národné nemocnice prinesú starostlivosť s najvyššou komplexnosťou

prinesú starostlivosť s najvyššou komplexnosťou Kompetenčné centrá, špecializované zariadenia

Zavrú moju nemocnicu?

Nie. Žiadne nemocnice sa zatvárať nebudú.

Čo sa zatvárať bude, budú niektoré oddelenia. Nebude sa to však týkať akútnej starostlivosti. To znamená, opäť zjednodušene povedané, akonáhle sa ocitnete v sanitke, nemusíte sa obávať, že vás povezie päťdesiat kilometrov do najbližšej nemocnice.

Výnimku môžu tvoriť práve kompetenčné centrá, ktoré sa špecializujú napríklad na zachraňovanie životov a zdravia pri mŕtviciach.

Základom však je, aby ste sa do nemocnice dostali do 30 minút.

Tak moment, budú sa zatvárať oddelenia nemocníc?

Áno, o tom to celé je.

V súčasnosti totiž každá nemocnica robí takmer všetko. Čo mohlo ako-tak fungovať v minulosti, je dnes už neudržateľný stav. Sieť nemocníc na Slovensku bola dizajnovaná na rovnomernejšie rozmiestnenie obyvateľov, umiestenky lekárov a mizerné možnosti dopravy.

Dnes sa však menšie mestá zmenšili, veľké zväčšili, nemocnice bojujú s nedostatkom lekárov a sestier a doprava je rýchlejšia. Dôsledkom je, že niektoré oddelenia sú neudržateľné. Majú málo pacientov a nedostatok personálu. Na inom oddelení či v ďalšej nemocnici je situácia opačná – lôžok je nedostatok a pacienti končia na chodbe, alebo ich šupnú na oddelenie, kde by po správnosti ani nemali byť.

No a napokon: zatváranie oddelení nie je žiadnou novinkou. Dialo sa aj doteraz. Pozrite si menšie nemocnice a hľadajte, či majú napríklad očné, ušno-nosno-krčné či infekčné oddelenia.

Ktoré oddelenia zatvoria?

Aby nejaké oddelenie v nemocnici fungovalo, musia byť splnené dve podmienky. V prvom rade ho tam musí chcieť samotná nemocnica, čiže preň musí mať dostatok pacientov a dostatok personálu. (Tu nehovoríme o oddeleniach, ktoré bude musieť mať, napríklad JIS či gynekológia.)

Toto dáva možnosti samotnej nemocnici sa špecializovať. Napríklad už teraz má dostatok pacientov aj skúseností pre onkológiu, ale jej infekčné oddelenie väčšinu času zíva prázdnotou. Sústredí sa preto na budovanie onkológie a infekčné oddelenie s radosťou prenechá nemocnici v susednom okrese, kde sú salmonelózy či žltačky na dennom poriadku a napríklad majú skúsenosti aj s osýpkami.

Nebude to však len na vôli nemocnice. Na zachovanie oddelenia bude musieť splniť určité kritériá. To znamená počet výkonov či ich úspešnosť alebo dĺžku čakania. Ak tieto kritériá nesplní, poisťovňa jej daný výkon nezazmluvní. Kým pôvodne to bolo na ľubovôli poisťovne, ministerstvo a poslanci sa už dohodli, že v konečnom texte si poisťovne nebudú môcť vyberať a keď nemocnica kritériá nesplní, zmluvu jednoducho nedostane.

Opäť však, ide len o konkrétne výkony na jednotlivých oddeleniach, nie celé nemocnice.

Koľko pôrodov bude musieť urobiť pôrodnica?

640 ročne. Môže sa to zdať ako prehnané množstvo, ale treba si uvedomiť, že pri rozrátaní na deň to predstavuje ani nie dva pôrody denne.

V praxi to teda znamená, že sa drží v prevádzke celé oddelenie 24 hodín denne, sedem dní do týždňa a 365 dní v roku. Štatistika je neúprosná: niekedy uplynie aj celý deň bez toho, aby sa tam uskutočnil čo len jeden pôrod.

Koľko ušetrí stratifikácia?

Priamo nič, ale to ani nie jej zámerom. Stratifikácia nie je zameraná na šetrenie peňazí, ale na ich rozumnejšie rozdeľovanie.

To je totiž jeden z problémov slovenského zdravotníctva. Peniaze sa míňajú zle.

Stratifikácia teda rieši nie finančné, ale kvalitatívne, organizačné a procesné problémy.

Oddelenia sme zavreli, čo bude s voľnými priestormi a posteľami?

Ako sme si povedali, sieť nemocníc nezodpovedá súčasným požiadavkám. Okrem spomenutých problémov sa k nim pridáva ešte jeden: demografická a medicínska zmena. V súčasnosti žijeme dlhšie, liečime lepšie, ale zároveň máme viac civilizačných ochorení.

Pribúda tiež pacientov, ktorí prežívajú s diagnózami, pri ktorých by už v minulosti boli dávno mŕtvi. Stále však potrebujú liečbu, pribúdajú im komplikácie či ďalšie diagnózy.

Dôsledkom je, že v súčasnosti máme nedostatok lôžok pre chronické a dlhodobé ochorenia. Veľa je naopak akútnych lôžok. Blokujú ich pacienti, ktorí by ich až tak nepotrebovali, ale nie je ich kam preložiť.

Práve tu môžu pomôcť uvoľnené kapacity zo zavretých oddelení. Predstava ministerstva je, že po zákroku v nemocnici vyššieho typu môžu čoskoro pacienta preložiť na doliečenie do menšej nemocnice v mieste jeho bydliska.

Takisto sa môžu kapacity využiť pre chronicky a dlhodobo chorých.

Načo to celé je?

Už sme si povedali, že stratifikácia má pomôcť vyrovnať skladbu lôžok, jasne stanoviť pohyb pacienta a presmerovať financie tam, kde ich treba.

Ministerstvo zdravotníctva tiež veľmi zdôrazňuje, že zmena má priniesť zvýšenie kvality. Vychádza pritom z toho, že čím viac určitých výkonov personál robí, tým je v nich skúsenejší. Skôr si poradí aj s prípadnými komplikáciami.

Zmena podľa autorov reformy prinesie aj viac peňazí na lôžko a odbremení personál tým, že na sestry a lekárov bude pripadať menej lôžok.

Kedy sa to uskutoční?

Zmena bude postupná a dlhodobá. Ak stratifikácia v parlamente prejde, na budúci rok budú musieť nemocnice splniť kritériá na 50 %. V nasledujúcom roku to už bude 100 %.

Konečný stav by mal nastať v roku 2030.